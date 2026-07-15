„În cursul serii, inamicul a lansat un nou atac împotriva instalațiilor portuare din regiunea Odesa. În atac, o dronă inamică a lovit o navă civilă aflată sub pavilionul Insulelor Marshall”, a declarat șeful administrației militare a regiunii Odesa, Oleh Kiper.

„Un incendiu a izbucnit la bord. Din păcate, două persoane au fost ucise în atac”, a continuat oficialul ucrainean într-un mesaj publicat pe contul său de Telegram.

Mai devreme în cursul serii, tot pe Telegram, Oleh Kiper informase că două nave comerciale, una sub pavilionul Tanzaniei și cealaltă sub pavilionul Liberiei, care navigau în Marea Neagră, au fost lovite de ruși.

„În urma acestui atac, căpitanul uneia dintre nave și-a pierdut viața”, a precizat el, adăugând că ceilalți 11 marinari au fost evacuați și că trei dintre ei au fost răniți.

Oleh Kiper nu a precizat naționalitatea victimelor atacurilor rusești. El a menționat că cele două nave lovite în Marea Neagră navigau de-a lungul coridoarelor prevăzute pentru exporturile de cereale din Ucraina.

„Fiecare dintre aceste atacuri cinice ale inamicului constituie o crimă de război împotriva populației pașnice, a navigației civile și a securității alimentare mondiale”, a denunțat Oleh Kiper.

Armata rusă bombardează aproape zilnic infrastructurile portuare ucrainene, în special în regiunea Odesa.

La rândul lor, forțele ucrainene și-au intensificat în ultimele zile atacurile asupra navelor rusești din Marea Azov, impunând practic o blocadă în această zonă maritimă care constituie o cale de transport importantă pentru produsele agricole rusești vândute în străinătate, dar mai ales pentru aprovizionarea trupelor via Crimeea.

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