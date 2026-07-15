Studiul: AI îmbunătățește temele, dar afectează examenele

Analiza, desfășurată pe parcursul a 30 de luni și bazată pe datele a peste 26.000 de elevi de gimnaziu și liceu din China, arată că utilizarea AI crește performanțele la teme și reduce timpul de lucru, însă conduce la scăderi semnificative ale notelor la examene.

Cercetătorii au urmărit performanța elevilor între septembrie 2022 și iunie 2025, analizând notele la teme, timpul necesar pentru rezolvarea acestora, testele lunare și rezultatele examenelor finale.

Potrivit studiului:

utilizarea AI a crescut notele la teme cu 18%;

timpul de rezolvare a scăzut de la 64 de minute la 45 de minute;

după șase luni, notele la testele lunare au fost cu 20% mai mici;

după doi ani, rezultatele la examenele importante au scăzut cu 24% la examenul Zhongkao și cu 18% la examenul național Gaokao.

Autorii cercetării spun că efectele negative devin vizibile abia după o perioadă mai lungă de utilizare.

De ce afectează AI procesul de învățare

Analiza comportamentală a arătat că 81% dintre utilizatorii AI au folosit aplicațiile pentru a genera răspunsuri complete la teme, fără a parcurge procesul de învățare.

În schimb, 19% dintre elevi au utilizat inteligența artificială ca pe un profesor sau mentor digital, păstrând același timp de studiu ca elevii care nu foloseau AI. În cazul acestora, rezultatele la examene au rămas stabile.

Cercetătorii subliniază că problema nu este tehnologia în sine, ci modul în care este utilizată.

Ei avertizează însă că accentul trebuie pus pe menținerea efortului cognitiv necesar învățării reale.

Elevii pot avea o falsă impresie că învață mai bine

Autorii studiului spun că inteligența artificială poate crea o senzație falsă că învață bine, pentru că face ca sarcinile să pară îndeplinite fără efort, întărind impresia subiectivă a unei productivități sporite.

Din acest motiv, profesorii și elevii pot observa cu întârziere efectele negative asupra performanțelor școlare.

Potrivit studiului, impactul diferă în funcție de disciplina studiată.

Scăderile cele mai mari ale notelor au fost înregistrate la:

științe sociale – minus 27%;

discipline STEM – minus 22%;

limba engleză – minus 17%;

limba chineză – minus 9%.

Cercetătorii explică diferențele prin faptul că aplicațiile AI pot genera foarte ușor eseuri și răspunsuri complete pentru disciplinele umaniste.

Elevii de gimnaziu au fost mai afectați decât liceenii, totodată, băieții au înregistrat rezultate mai slabe decât fetele.

Iar elevii cu performanțe foarte bune au avut un declin mai accentuat decât colegii cu rezultate mai modeste.

AI trebuie folosit ca instrument de învățare, nu pentru a înlocui efortul

În cadrul unui forum științific organizat recent la Beijing, cercetătorul Gao Wenbin, de la Institutul de Psihologie al Academiei Chineze de Științe, a atras atenția asupra importanței dezvoltării capacităților cognitive în era inteligenței artificiale.

„Copiii au nevoie de patru abilități de bază: colectarea de informații, schimbarea sarcinilor, menținerea concentrării și multitasking. Acestea stau la baza funcțiilor mentale superioare – cunoașterea, emoția, voința și comportamentul – toate acestea afectând direct rezultatele învățării.”, a spus Gao Wenbin.

Concluzia studiului este că Inteligența Artificială poate fi un instrument valoros dacă este utilizată pentru sprijinirea procesului de învățare, însă folosirea ei pentru rezolvarea automată a temelor poate reduce semnificativ acumularea de cunoștințe și performanțele la examene pe termen lung.

De altfel, tot mai mulți profesorii caută metode pentru a-i împiedica pe elevi să copieze cu ajutorul ChatGPT.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE