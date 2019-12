De Livia Lixandru,

Adelina a povestit tuturor pas cu pas ce s-a întâmplat de fapt, mai ales că ipostaza în care a fost văzută a fost una puțin ciudată.

“01.00 A.M. – Poveste pestriță de noapte bună!? Eu și soțul, amândoi în halate, dând ture de oraș, după 3h în care am încercat în zadar să lăsăm leoaica fără energie și s-o punem la somn. Era prea ocupată să cânte la orgă spre diseperarea cățelului și, probabil, a vecinilor, și să ude canapelele cu apa din sticluța ei mică de hidratare.

Varianta extremă aduce ca de fiecare dată o misiune îndeplinită! Plimbarea cu mașină a făcut-o să cedeze în față oricărei tentații.

Acum, dacă ne întâlnim la semafor, știți deja de ce arătăm ca și fugiți de acasă. Pentru că suntem! ?? Good Night (n.r.: Noapte bună)! ? ”, a scris Adelina Pestrițu pe conturile sale oficiale de Facebook și pe Instagram.

