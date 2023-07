De mai mulți ani de zile, Adelina Pestrițu, Virgil Șteblea și Zenaida, fetița lor, locuiesc într-o casă construită de la zero, după bunul lor plac. Acum, vedeta și soțul au achiziționat o nouă locuință, dar nu pentru a se muta în ea.

Într-o vizită făcută la șantier, Adelina Pestrițu a dezvăluit: „Mi-am lăsat tocurile acasă și am mers în vizită pe șantier. Nu pentru a-i controla pe cei care lucrează acolo, ci pentru a-i cunoaște, a le mulțumi pentru efortul depus și pentru a intră oficial în nouă noastră casă, care va fi gata în curând”, a transmis Adelina Pestrițu, care a decis alături de soțul ei să investească în imobiliare.

Adelina Pestrițu, despre noua casă: „Am cumpărat-o renunțând la lucruri care mi-ar fi adus bucurii doar pe moment”

„Este o casă pe care am cumpărat-o renunțând la lucruri care mi-ar fi adus bucurii doar pe moment care în viitor n-ar fi însemnat nimic. Viață nu este doar despre distracții ci și despre cumpătare, care îți aduce confort, siguranță, încredere. Îmi place să cred că nu muncesc doar să fac față trendurilor și încerc să fiu conștientă și responsabilă și să am grijă și de mine cea din viitor.

Ce vreau să spun de fapt cu această postare este mesajul meu pentru tinerii lipsiți de încredere. Nu uitați că sunteți puternici și puteți să transformați în realitate orice vis măreț pe care îl aveți! Nu va lăsați bătuți indiferent de obstacolele pe care le veți întâlni în drumul vostru în viață. Aveți grijă de voi cei din prezent dar și de voi cei din viitor! Limitele sunt doar în mintea noastră!”, a mai scris vedeta pe Instagram.

Recomandări Grecia arde: incendii pe Rodos, Corfu, Evia, lângă Atena și în Peloponez. „Ne-au spus că toate hotelurile erau în flăcări”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

În mediul online, fanii au întrebat-o dacă se va muta în noua casă, ea a explicat că nu. „Nu!!! Nu mă mut! Noi încercăm să investim banii pe care îi câștigăm astfel încât să nu fim tentați să-i cheltuim pe lucruri inutile, dar să fim și siguri că își păstrează sau își cresc valoarea.?”, a dezvăluit Adelina Pestrițu.

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea sunt căsătoriți de 4 ani

Adelina Pestrițu și-a găsit fericirea lângă Virgil Șteblea în urmă cu 7 ani, iar de atunci sunt de nedespărțit. Cei doi au împreună o fetiță, pe Zenaida Maria, care în luna august va împlini 5 ani.

Recent, pe contul său de Instagram, Adelina Pestrițu a transmis un mesaj emoționant și a publicat imagini din ziua în care ea și Virgil Șteblea s-au căsătorit. Au trecut 4 ani de când au spus DA în fața lui Dumnezeu, iar iubirea lor este mai puternică pe zi ce trece. „20.07.2019 Aproape 7 ani de relație, dar astăzi 4 de când am spus DA în fața lui Dumnezeu. Nu am primit un manual de instrucțiuni pentru asta, dar am învățat în toți acești ani că iubirea e ghidul care îți arată întotdeauna drumul cel bun.

Recomandări Iohannis vorbește despre „riscuri serioase asupra securității în Marea Neagră”, după atacul Rusiei asupra portului Reni de la Dunăre

Nu e vorba despre cum să trăiești în perfecțiune. Nimeni nu va reuși asta vreodată. E despre lucruri simple care devin neprețuite. Emoții care te fac să te simți apreciat și suficient. E despre bucuria de a te trezi zi de zi lângă cei dragi știind că atunci când ai mai mare nevoie, ei sunt acolo și te iubesc necondiționat. E despre familie! Atât! Virgil, știi tu ce simt pentru tine, n-ai nevoie de declarații siropoase pe net ?? ? ? To be continued…”

Playtech.ro Cum a fost SURPRINSĂ Maria Băsescu pe străzile din Capitală. Cum arată soția fostului președinte român la 72 de ani

Viva.ro Cum arată acum Eduard și Maximus, copiii lui Prigoană și ai Adrianei Bahmuțeanu. Imagine rară cu cei doi băieți

PUBLICITATE Multe studii științifice arată că muzica e un instrument terapeutic puternic. Află de ce

FANATIK.RO Cât costă un bilet la concertul Coldplay în România, cu o zi înainte de “presale”. Cel mai ieftin este cât salariul mediu

Știrileprotv.ro Politico: China trimite în secret suficient echipament în Rusia pentru a echipa o întreagă armată

Observatornews.ro Un şofer furios a dat cu spray iritant într-o maşină în Suceava. A pus în pericol viaţa unui bebeluş de 8 zile

Orangesport.ro Marcel Ciolacu vrea FCSB în Ghencea şi mai dă o lovitură. Ce pot însemna apariţiile sale: "Nu s-a băgat fără să cunoască date din spate"

Unica.ro Cine sunt părinții lui David Popovici și cu ce se ocupă! Sacrificiul făcut de mama sportivului