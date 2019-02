Vedeta nu doar că nu suportă frigul, se gândește cu groază și la sporturile de iarnă!

„Nu știu să schiez. Mă străduiesc de ani de zile să învăț acest sport. Mi se pare foarte periculos. Nu știu cum gândesc eu gradul ăsta de periculozitate, pentru că am carnet de motor, am avut motor, dar nu pot să mă pun pe schiuri, am așa… o fobie, mi se pare că sunt prea multe accidente, sunt foarte mulți oameni care au rămas pe pârtie fără mâini, fără picioare, iar eu pe lângă faptul că trăiesc din imagine, mai am și un copil care depinde de mine”, ne-a mărturisit Adelina în emisiune.