Invitată la rubrica „Sosurile picante”, Cătălin Măruță a început interviul cu o întrebare directă, după ce, zilele trecute, îl avusese invitat și pe Cornel Păsat, vizibil afectat de despărțire. „Bianca, întâi de toate vreau să te întreb cum ești. Pentru că l-am avut zilele trecute pe Cornel, ne-a povestit, și l-am văzut – cum să zic – foarte afectat de momentele prin care treceți. Și pur și simplu vreau să te întreb cum ești.”

Bianca Păsat: „Am nevoie de o perioadă de liniște, în care să mă adun”

„Bine, deloc ușor, dar… Cred că e o perioadă prin care trebuie să trec la un moment dat. Sunt multe emoții, multe trăiri, nu am obișnuința mea de a mă exterioriza. (…) Păi, noi avem interacțiune destul de multă, pentru că este firesc, avem legături la mijloc. Și vom continua să avem. Dar momentan am nevoie de o perioadă de liniște, în care să mă adun, să văd eu ce am nevoie, cum am nevoie. La fel și el știe ce are de făcut, și-om vedea cum o să fie pe viitor.”

Întrebată dacă sunt lucruri care trebuie schimbate la Cornel, Bianca a spus sincer că transformările sunt necesare de ambele părți. „Și la el, și la mine. 23 de ani de relație se adună!”. Când Măruță a întrebat de când au început povestea de dragoste, Bianca a rememorat începuturile: „De la 18 ani. (…) Este prima dată în viața mea când nu mi-am răspuns la telefon, pentru că am avut foarte multe numere care m-au sunat, și am ales să nu răspund.

Le cer scuze tuturor că nu v-am răspuns, dar nu am făcut-o pentru că am simțit că e mai bine pentru mine. (…) Mi-am dorit o perioadă de liniște, dar n-a fost liniște până acum. Sper ca din momentul ăsta să fie liniște și să pot să iau deciziile corecte.”

Despre Cornel Păsat: „Rigid, critic și gelos”

În cadrul rubricii de întrebări rapide, Bianca a fost provocată să enumere calitățile și defectele fostului partener. Întrebare: „Numește trei calități și trei defecte ale lui Cornel Păsat!” Bianca Păsat: „Rigid, critic cu cei apropiați și cu propria persoană și gelos. Creativ, carismatic, atent. Calități.”

Ulterior, a completat cu alte două aspecte: „Neconcordanță între dorințele mele și acțiuni” și „gelozie excesivă”, însă a preferat să nu le citească, chiar dacă Măruță a insistat că publicul le va înțelege.

Când a venit vorba despre eventuale flirturi din showbiz, Bianca a fost categorică: „Nu am avut vedete care să îmi facă avansuri. Bă, da, e gelos! E o diferență de vârstă între noi, zece ani, cred că afectează și vârsta. Da, și eu, cu vârsta, am mai multe frici!”.

Întrebată ce vedete ar lua cu ea pe o insulă pustie, Bianca a răspuns cu umor: „Bobobete sau Micutzu. Cred că se descurcă să pescuiască și m-aș distra. Și pe Adela Popescu aș lua-o. E descurcăreață.”

Cu aceeași autoironie, dansatoarea a răspuns și la întrebarea despre bârfe: „Cornel Păsat! Păi și cu prietenele mele… Depinde cine e pe val… Acum, îți dai seama că l-am tocat. Glumesc! Mi-am rugat prietenele să nu mă mai întrebe cum sunt.”

