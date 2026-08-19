Wilmark face dezvăluiri despre una dintre cele mai importante perioade din cariera sa și vorbește deschis despre plecarea de la PRO TV, în urmă cu 13 ani, după șapte ani în care a fost jurat la „Dansez pentru tine”.

„A fost una dintre cele mai intense experiențe din viața mea. Am fost jurat timp de 7 ani. Am plâns, am râs, am văzut povești care m-au schimbat profund. Oamenii mă opresc și azi pe stradă și îmi spun: „M-ai făcut să iubesc dansul. E un dar neprețuit.

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Radioul și televiziunea m-au format, știu ce este important atunci când construiești un spectacol din mai multe puncte de vedere, iar când reunești o echipă de profesioniști, rezultatul nu poate să fie decât excepțional. Ștefan Bănică jr este un exemplu de caracter, nu mă refer doar la ce se vede, am învățat mult de la el”, a declarat Wilmark pentru revista VIVA!

Plecarea lui Wilmark de la Pro TV a fost o surprinză pentru toată lumea, mai ales că era unul dintre cele mai îndrăgite persoanaje din acea vreme. Coregraful spune că nu regretă dicizia importantă pe care a luat-o în urmă cu 12 ani.

„De PRO TV nu m-am despărțit! Contractele noastre erau foarte clare. Eu am văzut ceva ce nu trebuia să văd și, drept urmare, am stabilit că eu nu vorbesc și mă voi retrage din emisiune (era exact perioada în care a migrat toată producția la Antena 1 – ei știu ce au făcut). Pe de altă parte, uneori ai nevoie de timp pentru a te regăsi. Am învățat lecții importante și nu am niciun regret. Fără acea etapă, nu aș fi ajuns să creez concepte proprii, să conduc agenția Epika (www.epika.ro) și să reinventez ceea ce înseamnă entertainment latino în România”, a mai spus Wilmark pentru sursa citată.