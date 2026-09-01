Persoana ucisă era vicepreședinte al Bank of America

Erin Piacenti, o femeie în vârstă de 32 de ani, vicepreședintă în departamentul de selecție a afacerilor și conflicte de interese de la Bank of America, a fost identificată drept una dintre victimele atacului. „Suntem șocați și profund îndurerați de pierderea tragică a colegei noastre. A fost o colegă de echipă valoroasă, de care ne va lipsi foarte mult. Gândurile noastre sunt alături de familia ei și de toți cei dragi”, a declarat Bank of America într-un comunicat remis Reuters.

Atacul brutal a avut loc în plină zi și în apropierea unei secții de poliție

Incidentul s-a produs în jurul orei 16.30, în apropierea unei secții de poliție din zona centrală a Times Square. Atacatoarea a scos două cuțite mari dintr-o pungă de cumpărături și l-a înjunghiat pe un bărbat de 68 de ani care aștepta la semafor cu soția sa. Victima a fost rănită în abdomen. Câteva secunde mai târziu, femeia a atacat-o și pe Erin Piacenti, rănind-o grav. Ambele victime au fost transportate de urgență la spital, însă Piacenti nu a supraviețuit. Bărbatul este în prezent în stare stabilă, potrivit poliției.

Zece ofițeri de poliție au încercat să o determine pe atacatoare să lase cuțitele

Martorii au surprins momentele tensionate în care cel puțin zece ofițeri de poliție au încercat să o determine pe atacatoare să lase armele. Femeia, care ținea în mâini două cuțite de bucătărie, a refuzat și a amenințat forțele de ordine: „Nu voi arunca nimic, aș prefera să vă omor pe amândoi”, a declarat comisarul de poliție Jessica Tisch. În pofida utilizării unui pistol cu electroșocuri, femeia a continuat să avanseze spre polițiști, fiind în cele din urmă împușcată mortal de doi ofițeri. Aceștia i-au acordat imediat primul ajutor, dar femeia a fost declarată decedată.

Tisch a confirmat că suspecta avea un „istoric documentat de probleme de sănătate mintală” și că fusese implicată în incidente similare în 2018 și 2019, dar fără a fi arestată. Totuși, poliția a exclus orice motivație teroristă pentru atac.

Al doilea atac mortal din acest an în zonă. Siguranța în Times Square, din nou în discuție

Deși statisticile arată o scădere cu 24% a omuciderilor din New York în 2026 comparativ cu anii anteriori, acest incident tragic ridică semne de întrebare cu privire la siguranța în Times Square. Este al doilea atac mortal din acest an în zonă, după ce în mai, un bărbat a fost înjunghiat fatal. Primarul Zohran Mamdani și comisarul Tisch au lăudat intervenția promptă a poliției, subliniind că aceasta a prevenit alte victime.

În urma incidentului, o parte din Seventh Avenue a fost temporar închisă, iar locuitorii și turiștii au fost sfătuiți să evite zona.

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