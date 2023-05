„Soacra mea este un om foarte bun, blând, înțelegător. E un om pașnic, care dă dovadă de foarte multă înțelepciune. Ne-am înțeles bine de la început. E genul de om cu care poți vorbi orice.”, a declarat Valentina Pelinel, pentru Unica.ro.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea formează alături de cei trei copii o adevărată echipă, după cum chiar eu ai declarat de-alungul timpului.

„Toți trecem prin momente dificile și întâmpinăm obstacole. Important e că suntem uniți, suntem o echipă, ne susținem reciproc și depășim orice situație”, spune Valentina Pelinel despre povestea pe care o trăiește cu Cristi Borcea.

„Cristi este jumătatea mea, suntem o familie unită și binecuvântată, nu doar cu cei trei copii ai noștri, ci cu toți nouă copii. Suntem o familie mare și unită. Copiii se înțeleg foarte bine între ei, se văd frecvent, țin legătura unii cu alții, se iubesc, așa cum e normal să se iubească frații. Noi ne-am găsit liniștea împreună, comunicăm foarte bine. E chimie.”, a mai spus Valentina Pelinel, pentru aceeași sursă.

Ce spune Cristi Borcea despre căsnicia cu Valentina Pelinel

Cristi Borcea a vorbit, în emisiunea Fanatik SuperLiga despre relația pe care o are cu Valentina Pelinel.

„Pentru mine e cea mai frumoasă din lume. De când am văzut-o…”, spune Cristi Borcea. Ba chiar, omul de afaceri își amintește și momentul în care a simțit că s-a îndrăgostit, cu adevărat, de femeia care, de ani buni deja, îi este soție.

„Prima dată am văzut-o la ziua unui prieten și după aceea am văzut-o la Miami. Era într-un mall, era o poză d-ale ei. Ea era peste tot, era la TV, la SuperBowl… Am spus: «Gata, declanșăm atacul. Trebuie să o cheme Borcea»”, a mai dezvăluit Cristi Borcea pentru sursa citată. „Eram căsătorit, da… (când a cucerit-o pe Valentina Pelinel, n. red.). Dar asta e ultima căsătorie”, spune Borcea.

