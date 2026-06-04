Maia Sandu a dat asigurări că Republica Moldova este pregătită pentru următorul pas în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Potrivit președintei Republicii Moldova, deschiderea oficială a negocierilor pe capitole ar putea avea loc în perioada imediat următoare, chiar în timpul Preşedinţiei cipriote a Consiliului UE, care se încheie în ultima zi a acestei luni.

„Comisia Europeană, Consiliul European şi toate statele membre confirmă că Moldova este gata să deschidă negocierile de aderare pe toate grupurile de capitole. Suntem gata pentru pasul următor”, a declarat Maia Sandu într-o conferinţă de presă comună cu Marta Kos, potrivit NewsMaker.md.

Procesul de aderare la UE începe să producă rezultate concrete în Republica Moldova

Maia Sandu a subliniat că procesul de aderare la Uniunea Europeană începe deja să producă rezultate concrete în Republica Moldova, în special în economie, prin atragerea investiţiilor şi creşterea încrederii investitorilor internaţionali.

„Planul de creştere al Uniunii Europene se transformă în drumuri, în capacităţi de generare a energiei, în fabrici, în lucruri concrete pentru oameni. Investitorii sunt încurajaţi când văd o ţară care merge hotărât spre Uniunea Europeană”, a declarat șefa statului moldovean.

La rândul ei, Marta Kos a evidenţiat progresul Republicii Moldova în procesul de aderare. „Republica Moldova este pe primul loc în pregătirea sa pentru calitatea de membru al Uniunii Europene. Acest lucru va deveni şi mai vizibil în momentul în care vor începe negocierile pe capitole”, a afirmat comisarul european pentru Extindere.

„Niciun alt stat cu planuri de creştere nu a reuşit o rată de implementare de 93%. Felicitări pentru acest rezultat”, a spus Marta Kos.

Calendar ambițios pentru încheierea negocierilor de aderare

Întrebată dacă Republica Moldova ar putea finaliza procesul de negocieri până în 2028, Marta Kos a precizat că ritmul negocierilor depinde de mai mulţi factori, inclusiv de deciziile statelor membre şi de implementarea reformelor interne.

„Sunt întotdeauna optimistă în privinţa Moldovei, dar rămâne mult de lucru. Este un proces care ţine de dinamica statelor membre. De fapt, eu îndemn Guvernul, îndemn echipa de negocieri, vă rog, continuaţi să livraţi rezultate pe reforme, rămâneţi implicaţi cu statele membre, care sunt o parte importantă la întregul proces de aderare.

Din câte cunoaşteţi, procesul de aderare nu ţine doar de date, de calendar, depinde de modul în care livraţi rezultate. Deoarece aţi avut un progres considerabil, pot să vă zic, în modul în care livraţi rezultate, eu cred că putem urma această viziune a dumneavoastră. Aţi putea, cu adevărat, să ajungeţi la finele părţii tehnice din negocieri”, a spus comisarul european pentru extindere.

Peter Magyar a ridicat vetoul impus de Viktor Orban

Uniunea Europeană a lansat, miercuri, pregătirile pentru deschiderea oficială a primului cluster în negocierile de aderare cu Republica Moldova.

Marta Kos a menționat miercuri seară că deschiderea primului cluster de negocieri cu Republica Moldova şi Ucraina a devenit posibilă după ce premierul ungar Peter Magyar a anunţat un acord privind drepturile minorităţilor cu Ucraina, care blocase anterior procesul.

Republica Moldova și Ucraina au obţinut statutul de state candidate la Uniunea Europeană în iunie 2022.

Actuala conducere a Republicii Moldova şi-a propus drept obiectiv semnarea tratatului de aderare cu UE până în 2028.

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