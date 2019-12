Adi Nartea s-a lansat în showbiz întâmplător, când era elev de liceu, în Brașov. „Catinca Roman m-a selectat pentru o prezentare de modă!”

De Andreea Romaniuc Archip,

Adrian Nartea și-a făcut intrarea în showbiz la finalul liceului. Nu a vânat celebritatea, ci destinul l-a adus în lumina reflectoarelor, unde s-a făcut rapid remarcat.

„A fost întâmplător. În 2000, eram la liceu, în Brașov, în paralel eram sportiv de performanță la echipa de volei de la Tractoru. La un moment dat, Catinca Roman avea nevoie de băieți într-o prezentare de modă, la Brașov, și m-a rugat pe mine. Am spus de ce nu? Mă duc, mă plimb pe podium. Exact asta am făcut. M-am întors, mare succes mare! Apoi am venit la București la un festival de modă, după care am început să colaborez cu o agenție de manechine și fotomodele. Am început să vin la București tot mai des pentru castinguri pentru reclame. Și uite așa, încet-încet, făceam naveta Brașov-București și de trei ori pe săptămână”, a declarat, pentru Libertatea, Adrian Nartea.

A făcut prima reclamă în 2002

Modellingul a fost practic rampa lui de lansare, dar nu s-a oprit aici. A jucat în reclame, iar apoi a intrat în vizorul producătorilor și a ajuns, oficial, pe sticlă. Câștiga bine din modelling? „Nu, niciodată. Deci tot timpul, pe toți cei care mă întreabă îi îndrum: „Nu te focusa doar pe asta, fă asta ca o pasiune, ca un extrajob, ca orice. Setează-ți în cap ceea ce îți dorești de la viață, profesional vorbind, și dacă în paralel se mai ivește câte o reclamă, câte o prezentare, pentru faptul că ești frumos, arătos, fă-o! Dar altfel nu te focusa doar pe asta, pentru că până la urmă trebuie să găsești ceva care să îți placă să faci”, este sfatul actorului.

Prima reclamă în care Adrian Nartea a apărut a fost la o bancă, în 2002. „Țin minte și acum cum am venit din Brașov și am ajuns înaintea echipei de filmare la locație. S-a filmat la Unirii. Stăteam la metrou și îi așteptam pe toți. Și au început să apară. M-au luat „domnul actor”. „Domnul actor, eu? Ce tare, foarte tare!”. A fost o experiență pe care nu am s-o uit niciodată”, ne-a mai povestit interpretul lui “Vlad” din serialul cu același nume.

