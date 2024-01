În urmă cu mai bine de 25 de ani, sora Adinei Alberts a renunțat la studiile sale, la viața pe care o ducea și a devenit măicuță. Decizia ei a fost greu acceptată de familie, după cum a recunoscut acum Adina Alberts, într-un interviu pentru Realitatea Plus.

„Eu am două surori, o soră care este mai mare decât mine. Este din prima căsătorie a mamei mele, sunt 12 ani diferență între noi, și sora mai mică decât mine cu doi ani care este măicuță, după ce a terminat Facultatea de Fizică la Măgurele și doi ani de Cibernetică la ASE”, a explicat medicul chirurg.

Și a continuat cu dezvăluirile despre sora ei care trăiește la mănăstire: „A hotărât să meargă pe drumul asta, sunt 25 de ani de atunci, de când a făcut această alegere. Greu de înțeles, eram foarte tinere.

Ne-a marcat pe toți, dar timpul le rezolvă și ce contat cel mai mult a fost faptul că am înțeles că asta e menirea ei, am văzut-o oarecum echilibrată și împăcată cu alegerea făcută și, cel mai important lucru, puterea rugăciunii ei este reală, dacă îi cei ajutorul într-un sfert de oră îl simți. Lucrurile astea sunt reale, Dumnezeu este acolo”.

„Daniela, așa o cheamă pe sora mea, îmi spunea: «Stați liniștite, Dumnezeu nu a decis să îl ia»

Adina Alberts ține legătura cu sora ei, a și recunoscut că i-a cerut ajutorul acesteia când a avut momente grele în carieră, dar mai ales când tatăl lor s-a confruntat cu probleme de sănătate. „Eu am o profesie totuși, sunt chirurg și am operat enorm și au fost situații în care a existat un pericol, au fost situații în care am ridicat ochii de pe pacient și m-am uitat la icoana din sală…mereu am avut o icoană în cameră.

Au fost momente când am sunat-o pe sora mea, dar am implicat-o mai puțin în activitatea asta. Când am implicat-o pe ea am implicat-o când tata a trecut prin hopurile de sănătate pe care le-a avut. Și acum 5 sau 6 ani din nou a avut o cumpănă.

Îmi amintesc că eram în spital cu mama și cu sora mea la telefon și am stat ore în și ca tata să iasă din sala de operație, ia Dana, Daniela, așa o cheamă pe sora mea, îmi spunea: «Stați liniștite, Dumnezeu nu a decis să îl ia». Avea un text, niște încurajări și era atât de convinsă de ce spune încât ne-a transferat și nouă această încredere și așa s-a și întâmplat. A avut dreptate 100%”, a încheiat ea subiectul.

Sora Adinei Alberts a suferit din dragoste

Invitată cu ceva vreme în urmă în emisiunea Cristinei Șișcanu de la Metropola TV, Adina Alberts a povestit despre Daniela, sora ei călugăriță, care a suferit din dragoste. „Era studentă în anul I sau II, a avut o iubire, dar nu a fost neîmpărtășită, a avut un prieten pe care l-a iubit mult și viceversa.

În schimb, noi ne-am mutat, am venit în București, și tata a insistat să vină și ea în București, să se transfere. Ea a intrat la Fizică la Iași inițial, după aia s-a transferat la Măgurele, asta i-a despărțit. Îmi aduc aminte că băiatul ăla se suia noaptea în tren ca să vină dimineața să o vadă, să se întoarcă până seara înapoi în Iași.

Deci a fost o perioadă foarte dificilă. Părinții mei nu puneau accent pe asta, așa au fost ei crescuți, nu puneau accent pe suflet. Asta e, așa a fost să fie! (…) E bine, e ok! Suntem ok! Puteam să fim și mai bine, și mai rău, Dumnezeu știe!”, a spus ea în emisiunea de la Metropola TV.

