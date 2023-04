Încă de când era copil, Adina Halas a cochetat cu televiziunea. La vârsta de doar șapte ani a recitat la televizor, la „Cântarea României”, poezii cu Ceaușescu. Întâmplarea de atunci i-a deschis apetitul pentru televiziune.

Adina Halas și Carmen Brumă, primele asistente de televiziune

Înainte să împlinească 18 ani, Adina Halas a fost la un casting pe care l-a și trecut, așa a devenit asistenta lui Mircea Badea alături de Carmen Brumă. „Eu fac parte din generația care a furat meserie. Am învățat ce înseamnă munca din spatele unei producții TV. Am ajuns la un casting. Ulterior am fost selectată pentru late-night show Noaptea târziu cu Mircea Badea împreună cu Carmen Brumă. Acolo ni s-a dat șansa să fim implicate și am ajuns redactori. (…)

Noi am fost primele asistente TV. Pe noi ne-a onorat foarte tare. Țin minte că e existat o discuție de un casting, dar noi eram deja pe tarla la Antena 1. Am fost alese și pentru că noi aveam chimia asta. Noi eram un pachet”, a dezvăluit Adina Halas în podcastul lui Nasrin Ameri, notează Fanatik.

Despre Carmen Brumă, Adina Halas are numai cuvinte de laudă. „Suntem prietene de aproape 27 de ani. Noi ne-am cunoscut la agenția de modelling a lui Liviu Ionescu. Eu aveam aproape 17, ea avea 19. Țin minte că a venit Carmen cu părul ei flamboiant așa și cu energia ei bună. Avea o geacă de piele gen sacou. S-a așezat lângă mine, eram la un casting și am început să stăm de vorbă. Carmen nu se aruncă ușor în relații, nici eu.

A fost o chestie de chimie. Când făceam matinal împreună era normal să avem tot felul de tensiuni. Când se întâmpla asta, una dintre noi venea și îi spunea celeilalte. O dată pe an, noi ieșeam, stăteam la cafea și fiecare scotea ce avea din ea ce avea de scos. Nu ne întrerupeam. Nu ne acuzam. Stăteam vreo 5 ore la cafea și acolo se încheia”, a mai povestit Adina Halas.

Adina Halas, despre Mircea Badea: „Pentru noi a fost un îndrumător extraordinar, un mentor”

În același interviu, Adina Halas a făcut dezvăluiri și despre Mircea Badea, alături de care a muncit ani la rând. Și pe el l-a lăudat. „Cu Mircea se lucrează extraordinar de ușor. Înțelege foarte bine faptul că nu poate să pretindă de la colaboratorii lui același lucru pe care el îl are în minte. Și are răbdare sau spune ce așteaptă. Pentru noi a fost un îndrumător extraordinar, un mentor.

Erau foarte puțini care făceau divertisment. El a avut răbdare cu noi. Nu s-a băgat. Ne-a ajutat atunci când i-am cerut sfatul. Este un om foarte empatic, săritor. Eu îl văd un om cu foarte mult bun-simț. El este partenerul surorii mele, prietenei mele”, a mai zis ea.

