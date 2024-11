Dincolo de activitatea lui în muzică, Adrian Enache a devenit bunic de curând. Diana Enache a născut o fetiță în urmă cu un an de zile. „E o bucățică de minune dumnezeiască. E ceva ce nu am mai trăit, e unic, special sentimentul acesta. Mai ales că simt cum simt, arăt cum arăt, numai a bunic nu! Toată lumea îmi spune: «Ce față de bunic ai»”, povestea Adrian Enache, pentru viva.ro.

Acum, el a dat-o de gol pe Diana, fiica lui, a spus despre ea că trăiește cea mai fericită perioadă din viața ei. De curând s-a speculat însă că tânăra s-a despărțit de Ionuț Vîntu, tatăl fiicei sale, însă totul s-a dovedit a fi doar zvonuri.

„Cu siguranță, Diana este în cea mai fericită perioadă a vieții ei. Ilinca Maria, nepoțica noastră, a început să și meargă de puțin timp. A împlinit, recent, un an. Este o nebunie. Este o dulceață de fetiță și ne bucurăm că se înclină balanța către noi, artiștii, pentru că are un simț dezvoltat al dansului. Are o înclinație către muzică. Repetă după noi ceea ce aude cu aceleași note. Se vede că are ureche muzicală”, a declarat Adrian Enache.

Totodată, el l-a lăudat și pe David Enache, băiatul lui din căsnicia cu Iuliana Marciuc. Tânărul studiază în străinătate. „David s-a acomodat foarte bine în Olanda. Învață. E în anul l la o facultate, Creative Business, și ne bucurăm, suntem tare mândri de el”, a mai spus Adrian Enache.

Diana Enache are o relație de 5 ani cu Ionuț Vîntu

Prezentatoare și cântăreață, Diana Enache e fiica lui Adrian Enache. Pe plan personal, ea are o relație de cinci ani de zile cu Ionuț Vîntu, cu care nu e căsătorită. Cei doi au și devenit părinți în urmă cu un an de zile, atunci a venit pe lume Ilinca Maria Vîntu.

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Diana Enache a făcut dezvăluiri despre viața de mamă. „E frumos, dar este greu! Dar dacă ai ajutor este super ok. Maria Ilinca o cheamă și are un an și trei zile. Și anul acesta a trecut ca vântul și ca gândul, foarte foarte repede. A trecut foarte repede, într-adevăr, dar ne bucurăm de fiecare moment. Nu o afișez așa în mediul online, nu îmi place, dar în weekendul acesta i-am făcut ziua, i-am tăiat moțul, cum se face la noi, în Moldova, la noi și la fete se taie moțul, se rupe turta, am ținut cont de toate aspectele. Să vedem ce o să se întâmple mai departe. Hai, întreabă-mă când îl fac pe următorul!

Parcă sunt în vrie, dacă nu le fac acum când să le mai fac? Mai facem pauză, acum am scos o piesă foarte frumoasă”, a spus ea în direct, la Pro TV. Referitor la relația de cuplu, Diana Enache a spus că totul merge bine cu Ionuț Vîntu, l-a și lăudat pe bunicul Sorin Ovidiu Vîntu pentru implicarea lui când vine vorba de nepoțică și de familie.

„Suntem de cinci ani aproape. Vezi, lucrurile merg într-o direcție bună. Și bunicul Sorin Ovidiu Vîntu se descurcă foarte bine, o iubește foarte mult pe cea mică, este foarte atașat. Nu ai cum să nu fii, e o bucurie pentru toată lumea. Lumea când aude, Vîntu, Enache, nu are nicio legătură, suntem oameni și își dai seama ce bucurie există în familie”, a mai declarat ea.

