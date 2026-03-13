După ce a părăsit show-ul din Republica Dominicană, Adrian Kaan a stat de vorbă cu Libertatea despre experiența pe care a trăit-o la Survivor România 2026, dezvăluind ce a realizat după ce a fost eliminat din show-ul de la Antena 1.

„Cele mai grele momente au fost toate clipele în care mă gândeam la fetele mele și știam că nu am cum să comunic cu ele. Această experiență m-a făcut să realizez ce este cu adevărat important pentru mine și pe ce ar trebui să îmi focusez mai mult atenția. Vorbesc de familie! Din păcate, mulți realizăm acest lucru când este prea târziu, de asta sunt recunoscător acestui show”, a spus Adrian Kaan în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebat ce a descoperit despre el în Republica Dominicană, dar și cum s-a înțeles cu ceilalți concurenți de la Survivor România 2026, Războinicul a afirmat că a avut o relație bună cu toată lumea, din punctul lui de vedere.

„Am avut o relație bună, aș putea spune, cu colegii de trib. Cu majoritatea! Cred că legătura se va face într-un mod natural, căci așa cum am fost în trib probabil vom fi și afară! Am descoperit că singurul om pe care trebuie să îl depășesc în viață și singura concurență reală pe care o am sunt eu! Dacă reușești să îți controlezi mintea, poți controla orice”, a adăugat Adrian Kaan.

Referitor la regretele pe care unii concurenți le au după ce sunt eliminați de la Survivor România 2026, Adrian Kaan a spus că în privința lui nu există așa ceva. „Nu regret nimic niciodată”, a încheiat el interviul pentru Libertatea.