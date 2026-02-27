Serialul de la PRO TV în care joacă Adrian Mutu: „Bine ai venit”. Apariție în două episoade speciale

Considerat drept unul dintre marii fotbaliști pe care i-a avut România, cu zeci de goluri marcate pentru echipa națională, Adi Mutu a semnat cu PRO TV și va avea o apariție specială în serialul „Las Fierbinți”.

Potrivit informațiilor aflate de Libertatea, Adrian Mutu apare în curând în două episoade speciale ale celebrului serial de la PRO TV, unul dintre acestea fiind deja publicat pe VOYO, platforma de streaming a televiziunii.

Primul episod în care apare Adi Mutu începe cu agentul de poliție Robi, interpretat de Leonid Doni, în timp ce aranjează stadionul din sat pentru vizita fostului atacant al echipei naționale.

„Bine ai venit, Adrian Mutu”, este un banner postat de Robi în „Las Fierbinți”. Din câte se pare, primarul Vasile, interpretat de Gheorghe Ifrim, vrea să facă academie de fotbal alături de actualul antrenor.

„Mă zbat să fac academie cu Adi Mutu, una babană cum are Gică Hagi. Nu înțelegi care e miza aici? M-am săturat să fiu sluga prefectului. Vreau să-mi beau cafeaua liniștit, ca Becali, ca Dragomir. Să am și eu pensie babană ca toți șmecherii”, spune primarul Vasile la stadionul din sat, în fața polițistului Robi.

