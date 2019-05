Libertatea: Știm cum e relația dintre Vlad și Ștefan, dar am vrea să știm și cum este cea dintre Andrei și Adrian. Când v-ați cunoscut?

Adrian Nartea: Pe Andrei îl știam de la televizor și l-am întâlnit la un casting cu mult timp în urmă, să fie vreo 10 ani de atunci. Eram pe balconul casei unde se află biroul de producție al reclamei și l-am întrebat dacă crede că merită să dau la actorie sau mă pot pregăti cu tot felul de module și cursuri particulare. El, atunci, mi-a spus ceva înțelept, cum spune de fiecare dată: ”Măi, facultatea îți oferă contextul în care să îți pice fisa. Dacă ești destul de deștept și muncești, fisa îți poate pica oriunde”. Așa îmi amintesc eu prima întâlnire cu Andrei.

Andrei Aradits: La filmare ne-am cunoscut, parcă. Sau la casting? Sau ne știam dinainte, de la alte castinguri? Nu mai știu… După o vârstă… (râde)

Schimb de roluri? Aradits: «N-am fizicul necesar și toate scenele de duș ar trebui blurate»

Pare că fiecare dintre voi este făcut pentru rolul pe care îl interpretează. Cum credeți că v-ați descurca dacă ar trebui să faceți schimb de personaje?

Adrian: Dacă ar fi să îl joc pe Ștefan Dragomir, mi-ar trebui multe ore de meditații și repetiții cu profesorul Andrei Aradits. Și lui Andrei i-ar trebui muuuuulte ore de repetiții cu Jesus! (râde)

Andrei: Greu. În primul rând, n-am fizicul necesar și toate scenele de duș ar trebui blurate. Apoi, mi-ar fi imposibil să mă abțin de la cioace. Personajul lui Adi e greu, pentru că e minimalist și introvertit. Nu cred că aș putea că o țin așa, într-o tragedie misterioasă continuă…

În film, iubiți amândoi aceeași femeie. În viața reală, poate în adolescență, s-a întâmplat să vă placă iubita celui mai bun prieten? Ce ați făcut atunci?

Adrian: S-a întâmplat să îmi placă de iubita prietenului meu, dar de fiecare dată mi-am pus stop înainte să existe cea mai mică intenție… Atunci când s-au despărțit, bineînțeles că am avut multe întrebări legate de motive și regrete și tot așa… dar m-am oprit. Niciodată nu a existat o îndrăgosteală atât de mare încât să trec peste faptul că ea a fost cu prietenul meu!

Andrei: Nimic, ce să se întâmple… Cum să-i faci așa ceva prietenului tău? Am prețuit întotdeauna mai mult prietenia decât flirtul.

Ce ați învățat unul de la celălalt în timpul filmărilor pentru ”Vlad”?

Adrian: Eu am învățat actorie și am învățat cum să primesc o critică și o laudă și cum te încălzești pentru secvențe de vară… desfășurate la minus 10 grade Celsius.

Andrei: Mi s-a reconfirmat ceva ce ne-a spus Florin Zamfirescu la clasă: pe termen lung, caracterul e cel mai important. Adi nu avea experiență la începutul filmărilor, părea speriat, dar are un suflet gentil și are caracter, iar asta contează mai mult, pentru că asta se vede în ochi. Trucurile se învață, tehnica se deprinde, onestitatea e în esență și e greu s-o mimezi.

Nartea, speriat la prima întâlnire

Cum a fost prima voastră întâlnire, după ce ați aflat că veți lucra împreună?

Adrian: Ne-am întâlnit să citim scenariile. El a intrat plin de energie, expansiv și plin de vorbe piperate. Și mi-am zis în gând: ”Oare cum o să îl domin eu pe ăsta în secvențele noastre de tensiune?”. După care ne-am cunoscut mai bine, m-a ajutat și el și a fost și este bine!

Andrei: Știam că vom avea mult de lucru împreună și că trebuie să ne împrietenim rapid. Nu poți lucra o scenă intensă, dacă trebuie să fii politicos cu partenerul. Așa că am stat la taclale față-n față și ne-am împrietenit pe stil vechi, conversând.

