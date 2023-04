Au stârnit multe hohote de râs atunci când au participat la „Asia Express”, iar relația lor de prietenie părea extrem de sudată. Adrian Teleșpan a dezvăluit acum că nu mai vorbește așa de des cu Ana Morodan și a comentat problemele pe care le are aceasta. Ana Morodan e plasată sub control judiciar după ce a fost prinsă la volan sub influența drogurilor.

Adrian Teleșpan: „Noi vorbim mai puțin în ultima vreme”

„Ana este un om minunat. E o persoană care, ca noi toți, are probleme și fiecare încearcă să și le rezolve cum poate. Dar părerea mea despre ea rămâne la fel de bună”, a declarat el pentru Cancan.

Și a continuat: „Ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămâna nu mi-o schimbă cu nimic. Mi-aș dori ca oamenii să fie mai conștienți și să nu se urce beți la volan. E tot ce aleg să comentez pe marginea acestui subiect. Știu pe propria mea piele că nu am învățat când am fost certat, când mi s-a spus că ar fi mai bine să faci ceva anume. Dar am învățat din propriile greșeli.

Cu siguranță, nu cred că un om care greșește trebuie certat. Prin urmare, ceea ce s-a întâmplat cu Ana în ultima vreme, mi-e ușor să înțeleg situația. Dar mi se pare de bun simț să nu comentez, având în vedere și că noi vorbim mai puțin în ultima vreme. Nu știu ce s-a mai întâmplat în viața ei, prin ce fel de evenimente a mai trecut, ce fel de experiențe a mai avut”.

Recomandări DATE DE ULTIMĂ ORĂ. Câți bani pierd românii din cauza escrocheriilor RCA: statul a plătit 160 de milioane de euro pentru City, despăgubind 32% din cererile depuse

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Cu ce se ocupă acum Adrian Teleșpan, care a activat ca scriitor

Acesta a devenit cunoscut publicului larg, după ce a participat la „Asia Express” alături de Ana Morodan. În perioada 2000-2012, el a lucrat că producător executiv la ProTV, Antena 3, Realitatea TV și România TV. În 2012 a emigrat în UK. Acesta a lansat un roman de debut, „Cimitirul”.

Acum, el s-a retras, locuiește departe de București. „După Asia Express nu am mai făcut absolut nimic. M-am retras în munți unde sunt și acum. Sunt aici de vreo opt luni. Vin și la București când am treabă. Locuiesc într-o casă în munți, dar nu sunt pustnic, vin oameni și mă vizitează. Mie îmi plac oamenii, mă inspiră. Dar de voie și nevoie am ajuns să locuiesc aici. În rest, mă gândesc cum să fac să mă abțin în a mă pedepsi pe mine și pe cei din jur, în momentul în care apar greșeli. Reușesc mai mult cu cei din jur, mai puțin cu mine.

Cea mai mare pedeapsă e că nu mă consider suficient de bun. E o pedeapsă la care recurg foarte mulți oameni. Dar lucrez cu mine.. Una dintre lecțiile învățate în ultimii ani e să nu mă mai antepronunț. De fiecare dată când am făcut asta, soarta a venit și mi-a bătut obrazul. Mă interesează să fiu eu bine cu mine, cu Dumnezeu și cu toți oamenii din viața mea. Nu am venit aici ca să mă caut, dar am continuat să mă caut când am venit aici”, a mai povestit Adrian Teleșpan.

GSP.RO Atacată în bar de cinci persoane care nu știau că este campioană la box. Neașteptat ce a urmat

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro O mai ţii minte pe Gabrielle din 'Xena, prinţesa războinică'? Renee O’Connor e de NERECUNOSCUT! Foto

Viva.ro Drama neștiută a Anei Morodan. Adevărul a ieșit acum la iveală. Cum a murit, de fapt, mama ei

LIBERTATEAPENTRUFEMEI.RO Fratele lui Smiley s-a căsătorit! Cine e Mariana, soția lui, și ce rochie a ales pentru cununie

Observatornews.ro Au refuzat chimioterapia, tratând leucemia fiicei lor cu acupunctură și vitamina C. Eleonora a murit la 17 ani, părinții au fost condamnați pentru omor, în Italia

Știrileprotv.ro O înregistrare video arată chiar momentul exploziei care l-a ucis pe propagandistul rus Vladlen Tatarski, în cafenea

FANATIK.RO Când poți să te împărtășești înainte de Paște. Sfatul preoților

Orangesport.ro Ce a păţit gimnasta minune a României. Scandal uriaş în sportul românesc

Unica.ro Marina Almășan, dezvăluiri cutremurătoare despre moartea lui Victor Socaciu: 'A murit singur și...'

HOROSCOP Horoscop 4 aprilie 2023. Vărsătorii au impresia că se pot pune la adăpost dacă vor reuși să acumuleze anumite beneficii pentru care luptă