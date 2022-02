Au stârnit multe hohote de râs atunci când au participat la „Asia Express”, iar relația lor de prietenie părea extrem de sudată. Adrian Teleșpan a fost invitat joi, 10 februarie, în emisiunea lui Cătălin Măruță, la PRO TV, unde a dezvăluit că nu mai vorbește cu Ana Morodan. Toată lumea a fost uimită să afle despre ruptura care a avut loc între cei doi.

Motivul pentru care aceștia au ales să nu mai comunice a fost dezvăluit de către fostul concurent de la „Asia Express”. Adrian Teleșpan și Ana Morodan au început să aibă viziuni diferite ale vieții, astfel că drumurile lor s-au separat.

„Nu prea mai vorbim. Am început să vedem viața diferit și la un moment dat ne-am separat. Sunt convins că dacă ne vedem o să ne vorbim în continuare. Nu ne-am mai întâlnit în contexte comune.

Avem viziuni separate asupra vieții. Am învățat în ultima vreme că viața tuturor este mai bună și să învățăm să o apreciem, să fim respectuoși față de orice om, indiferent că ni se pare că face rău sau bine”, a declarat Adrian Teleșpan, în emisiunea lui Măruță.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Cum s-a schimbat Adrian Teleșpan după „Asia Express”

Scriitorul a spus în emisiunea „La Măruță” cum i s-a schimbat viața sa în ultimii ani. Adrian Teleșpan s-a confruntat și cu câteva probleme de sănătate. El are o infecție cu Helicobacter Pylori, însă starea lui de sănătate este sub control și a descoperit la timp problema pe care o avea.

Doi ani i-a petrecut în Spania, de unde s-a întors complet schimbat. „În Spania am fost într-un retreat foarte micuț, în munți, unde era superliniște. Am stat trei zile. În Peru se face mult mai mult. (…) Am aflat că trebuie să respect toți oamenii, indiferent de aparențele lor. Am aflat că putem să ne vedem egali și sufletul nostru este identic, însă mintea ne-o ia uneori razna. Experiența mi-a arătat cum pot să fiu. Am lucrat cu mine în ultimii doi ani și mă simt mult mai bine. Mă pierdusem pe mine. Eu în ultima vreme sunt idealist. Eu cred că noi, oamenii, o să ajungem la momentul în care ne înțelegem.

În Spania, Adrian Teleșpan a luat ayahuasca. „Se face cu șaman. Se bea acel decoct făcut din două plante, care este… Înțeleg că în România este la limita legalității. E o experiență care, cel puțin pe mine, m-a învățat”, a spus scriitorul.

Ayahuasca, după cum scrie medicalnewstoday.com, este o infuzie sau fiertură psihoactivă pe care o folosesc în mod tradițional localnicii din zonele amazoniene, ca medicament spiritual. Se spune că această băutură induce halucinații puternice. Este preparată în principal prin fierberea speciilor vegetale Banisteriopsis caapi și Psychotria viridis.

GSP.RO ”Nimeni nu trebuie să ştie că eu am făcut asta”. Gestul unui bărbat celebru pentru o chelneriță. Cine l-a dat de gol

Playtech.ro S-a aflat! Cine s-ar afla de fapt în spatele partidului AUR. Românii nu și-ar fi închipuit asta

Observatornews.ro Vlăduţ s-a simţit rău la şcoală şi a fost luat şi adus acasă de mama sa. Câteva ore mai târziu murea în faţa părinţilor săi

HOROSCOP Horoscop 11 februarie 2022. Leii trec printr-o etapă mai confuză, în care bunăvoința va da roade bogate

Știrileprotv.ro O tânără a crezut că e răcită, dar când a ajuns la spital medicii i-au dat o veste care i-a dat viața peste cap. Ce au descoperit

Telekomsport 300 de ani de închisoare! Marea gimnastă rupe tăcerea: "Am fost goală cu medicul peste mine. Minoră fiind...". Ce făceau părinţii ei

PUBLICITATE Trisport.ro a lansat un smartwatch pe care trebuie să-l ai, pentru o viață sănătoasă