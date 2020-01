De Andreea Romaniuc Archip,

Adrian Titieni, interpretul lui Iordache în serialul “Vlad” de la PRO TV, ne-a povestit cum drumul său în actorie era să se termine timpuriu. Nu din vina cuiva, ci din pricina propriilor temeri și nesiguranțe.

Adrian Titieni a trecut printr-un episod depresiv la începutul carierei

Actorul, acum în vârstă de 56 de ani, a avut ocazia să joace chiar din timpul facultății pe prima scenă a Capitalei, însă această oportunitate, în loc să-i dea aripi, l-a pus în dificultate.

“Jucam «Harap Alb» la Teatrul Național, înainte de a termina studiile. Era o condiție onorantă, dar copleșitoare. N-aveam instrumentarul necesar ca să pot să funcționez pe scena mare a Teatrului Național și asta mi-a creat un mare disconfort”, a dezvăluit, pentru Libertatea, Adrian Titieni.

Nu mă simțeam în apele mele, simțeam că nu am instrumente suficiente să fac față provocării și a fost un moment delicat, care s-a dus până în depresia renunțării, dar am reușit să depășesc momentul și să merg mai departe. Adrian Titieni

Școlit de Mircea Albulescu

Un rol important în rămânerea lui Titieni în teatru l-a jucat monstrul sacru care l-a pregătit pentru această profesie în facultate: Mircea Albulescu.

Mircea Albulescu i-a fost profesor și mentor lui Titieni

“O personalitate inconfundabilă, un actor remarcabil. Eu eram un puști, nu știam ce se întâmplă cu mine, era copleșitor să stai în preajma maestrului. Țin minte că mi-a zis: «Meseria asta ține la tine atât cât ții tu la ea». Asta a reprezentat un reper pe tot parcursul anilor. Am învățat enorm prin simpla-i prezență. De la el am învățat pentru prima dată că în profesia asta avem de-a face cu oameni, nu cu tot felul de fantome pe care mintea le poate imagina. Un personaj trebuie să fie viu și integru, sub semnul autenticului și firescului. A fost o lecție extraordinară pentru mine ”, ne-a mărturisit actorul.

Cu asta am rămas de la Mircea Albulescu și am încercat să merg pe drumul ăsta. Vreau ca personajele mele să aibă un grad mare de autenticitate, pentru că toate personajele sunt în noi. Adrian Titieni

