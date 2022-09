Adriana Titieni l-a cunoscut pe fostul ei soț la facultate, unde el îi era profesor. Între ei a început o frumoasă poveste de iubire, iar Adrian Titieni a renunțat la postul de profesor pe care îl avea la clasa partenerei sale. Un an mai târziu, ei s-au căsătorit. La vremea respectivă, actrița avea 22 de ani, iar la vârsta de 24 de ani a devenit mamă pentru prima dată. La numai un an, Adriana a adus pe lume și cel de-al doilea copil.

După 23 de ani, căsnicia lor a ajuns la final. Adriana Titieni a fost surprinsă în urmă cu câțiva ani când se săruta cu Alexandru Papadopol, iar Adrian Titieni nu și-a refăcut viața de atunci.

Într-un interviu pentru Fanatik, Adrian Titieni a vorbit despre viața de după divorț. Actorul a fost întrebat cum este ca soț și ca tată.

„Ca soț n-aș putea să vă mai spun, pentru că este la capitolul am fost. Ca părinte mă strădui să impun condiția copiilor mei, chiar dacă ai mei copii sunt deja oameni maturi. Și nu dau sfaturi, nu sunt incluziv sau invaziv cu viața lor. Dacă pot ajuta, ajut. Sigur, așa, discret, fiecare dintre noi are așteptări, dar în același timp nu mi le declar. Dacă se întoarce ceva, bine, dacă nu, nu.

Tatăl meu îmi spunea că recunoștința nu este de la fiu către părinte, ci de la fiu către copiii lui. Și eu rămân cu această idee, și anume că ce am primit de la părinții mei, dragoste, înțelegere, suport, trebuie să transfer necondiționat și nemijlocit către ai mei copii. Cu alte cuvinte sunt suportiv atât cât pot. Atât cât îmi permite condiția socială și financiară”, a declarat actorul.

„Am hotărât că cel mai bun lucru pentru viața fiecăruia dintre noi este să ne separăm”

Experiența divorțului a fost pentru el una neașteptată. „Dacă se întâmplă la 30 de ani, este una, dacă se întâmplă la 55, e alta. Am ieșit din ecuația posibilei conjugări. Orice aș fi învățat nu mai am unde să practic”, a continuat Adrian Titieni.

Actorul a mărturisit că relația lor nu mai funcționa și au decis, de comun acord, să pună punct poveștii lor de iubire. Consideră că la momentul respectiv a fost cel mai bun lucru.

„Mai sunt și excepții, dar nu este cazul meu. O relație care a devenit incompatibilă la acel moment, copiii erau cât de cât în echilibru emoțional… am hotărât că cel mai bun lucru pentru viața fiecăruia dintre noi este să ne separăm. Habar nu am dacă a fost cel mai bun lucru, dar la momentul respectiv așa am considerat”, a declarat acesta.

Adrian Titieni recunoaște că sunt momente în care are regrete legate de divorț, mai ales că au fost împreună peste două decenii.

„Cu mintea de acum nu pot să mă raportez la decizia de atunci. Atât s-a putut la momentul respectiv sau atât am reușit eu să înțeleg și să acționez. Că este vinovăție, că este greșeală… sunt momente pe care, fără îndoială, nu ai cum să nu le regreți. O viață în doi, de 20 și ceva de ani înseamnă enorm de multe lucruri. Se produc legături unice, dar, în același timp, am decis de comun acord că cel mai bun lucru este ca fiecare să-și creeze propriul areal de existență și să nu ne intersectăm”, a mai povestit actorul.

După divorțul de Adriana Titieni, actorul nu și-a refăcut viața și a explicat de ce nu a făcut acest pas până acum.

„Nici asta nu pot să conving că nu mă mai văd niciodată într-o relație, dar, din punct de vedere firesc, normal, cutumiar, logic, fiziologic… am 60 de ani. În ochii și în urechile oricui, o căsnicie la 60 de ani este o căsnicie de compromis, între 2 oameni care se pot conjuga doar ca să plătească mai puțin la întreținere”, a spus Adrian Titieni.

