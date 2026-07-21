Dezvăluirea făcută de Andreea Marin, la un an de la despărțirea de Adrian Brâncoveanu. „E timpul să am grijă de mine”

„Pot spune că e cea mai bună perioadă din viața mea și nu aș da timpul înapoi nicicum. Abia acum mă simt cel mai bine în pielea mea și pe direcția potrivită sufletului meu. Nu mai am nimic de dovedit, ci învăț pentru a evolua pentru mine însămi, în primul rând”, a spus Andreea Marin pentru okmagazine.

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Mai mult, ea a dezvăluit ce a învățat despre ea în ultima perioadă. „Că merit să mă prețuiesc, ca femeie, după o viață în care am avut mai multă grijă de cei din jur. Că pot să decid și să spun NU. Că am puterea și dreptul de a alege. Că e timpul să am grijă și de mine și să o fac cu plăcere.”

Atunci când a fost întrebată dacă la un an de la despărțirea de Adrian Brâncoveanu este pregătită să își refacă viața alături de alt bărbat, vedeta a răspuns sincer.

„Este un detaliu intim, însă… de ce nu ar fi? Sunt dintotdeauna o fire optimistă, pozitivă. Doar că nu caut asta. Iubirea mă va găsi la momentul potrivit’, a mai spus Andreea Marin. „Unele întâmplări nu sunt în controlul nostru, nu depind de noi în totalitate toate căile vieții.

A fi un om bun, cu dăruire nu este ceva ce pot schimba la mine. Aș fi altcineva. Desigur, e bine să învățăm din experiențele vieții, dar nu să ne schimbăm pe noi cu orice preț, ci doar atunci când ceva într-adevăr nu este în regulă”, a mai spus vedeta pentru OK Magazine.

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