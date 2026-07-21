Se lucrează simultan la trei tuneluri

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a precizat luni, 20 iulie, că a fost străpunsă prima galerie a tunelului Boița 1, iar stadiul fizic al lucrărilor la acest tunel a ajuns la aproximativ 30%. Lucrările sunt realizate de contructorii turci Mapa-Cengiz.

„Tunelul Boița 1 este format din două galerii, în lungime de 264 m și 247 m, iar (…) constructorii turci (Mapa-Cengiz) au finalizat străpungerea de pe sensul de mers Sibiu – Pitești. În galeria din dreapta (sensul de mers Pitești – Sibiu) mai sunt de excavat 152 m”, a precizat, pe Facebook, Cristian Pistol.

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De asemenea, în șantier se lucrează simultan și la alte două tuneluri: Balota și Robești.

La Tunelul Balota, de 500 m, constructorii execută căptușelile exterioare în zona portalului de ieșire, iar stadiul fizic al excavațiilor a atins 4%. În ceea ce privește Tunelul Robești, de 900 m, ambele galerii au fost străpunse, iar stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la aproximativ 36%.

„La ora actuală se derulează lucrări de armare, cofrare și betonare a fundației banchetei, în zona portalului de intrare”, a precizat șeful CNAIR despre lucrările la Tunelul Robești.

49 de poduri și viaducte, 7 tuneluri și un ecoduct

Contractul pentru secțiunea 2 Boița – Cornetu din Autostrada Sibiu – Pitești, de 31,33 kilometri, prevede construcția a 49 de poduri și viaducte, șapte tuneluri cu o lungime totală de 5 kilometri (cu dimensiuni individuale între 250 și 1.590 de metri), precum și un ecoduct de 210 metri la Lazaret, care va traversa râul Olt, calea ferată și DN7.

Pe întreg șantierul sunt mobilizați 630 de muncitori și 150 de utilaje. Stadiul fizic general este de aproximativ 13%, potrivit directorului CNAIR.

Pe traseul Secțiunii 2 se vor construi 7 tuneluri, toate prin NATM (Noua Metodă Austriacă), tehnologie care folosește rezistența naturală a masivului stâncos pentru susținerea tunelului, prin torcretare, bulonare și stabilizare.

Constructorii pot executa doar 45% din totalul lucrărilor prevăzute în contract

Cristian Pistol atrage atenția că, în absența Acordului Revizuit de Mediu și, implicit, a Autorizațiilor de Construire pe întreg șantierul, constructorii pot derula „doar aproximativ 45% din totalul lucrărilor prevăzute în contract”.

„Din această cauză, activitățile sunt concentrate la tunelurile, viaductele, terasamentele și lucrările de consolidare de pe sectoarele pentru care a fost emisă Autorizație de Construire”, precizează Cristian Pistol.

Contractul tronsonului Boița-Cornetu, situat între județele Sibiu și Vâlcea, este în valoare de 4,25 miliarde lei, fără TVA, fiind finanțat prin Programul Transport.

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