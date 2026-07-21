De ce este aerul condiționat un pericol pentru pielea sensibilă

Deși la prima vedere ar putea părea inofensiv, nu mai este pentru nimeni un secret faptul că aerul condiționat poate avea efecte asupra sănătății. Medicii britanici avertizează asupra simptomelor pe care utilizarea excesivă a aerului condiționat le pot avea.

Dr. Opel Baker, medic la Mayfield Clinic din Brighton & Hove, explică faptul că perioadele lungi petrecute în spații cu aer condiționat pot duce la pierderea umidității din piele.

„Aerul condiționat tinde să elimine umiditatea din aer, ceea ce ne face să ne simțim mai răcoroși, dar aceasta poate crește pierderea de apă din piele”, a declarat acesta pentru GB News.

De ce aerul condiționat poate fi periculos pentru piele

Această pierdere de umiditate se poate manifesta prin uscăciune, senzație de piele strânsă și descuamare, mai precizează specialistul.

„Aceasta poate duce la piele uscată, sensibilitate crescută, eczeme sau buze crăpate. Persoanele care suferă deja de afecțiuni precum pielea uscată sau sensibilă ar putea observa o agravare a simptomelor din cauza expunerii prelungite la aerul condiționat”, a adăugat Dr. Baker.

Ce recomandă medicii ca să nu ai probleme la nivelul pielii din cauza aerului condiționat

Dr. Lucy Hooper, medic GP din Londra și cofondator al Coyne Medical, avertizează asupra pericolului reprezentat de sistemele de aer condiționat întreținute necorespunzător. Acestea pot irita căile respiratorii și pot declanșa crize de astm.

De asemenea, petrecerea unui timp îndelungat în camere cu aer condiționat poate provoca dureri de cap și dureri musculare, deshidratarea fiind principalul factor declanșator.

Greșeala banală pe care mulți nici nu știu că o fac

O greșeală banală pe care mulți dintre noi o putem face atunci când folosim aerul condiționat poate dulce la adevărate probleme respiratorii. Curățarea aparatelor de aer condiționat este esențială pentru protejarea sănătății.

Medicii atrag atenția asupra faptului că o simplă neglijență și întârzierea curățării acestuia pot duce la complicații.

Dr. Lucy Hooper, medic GP din Londra și cofondator al Coyne Medical, avertizează asupra pericolului reprezentat de sistemele de aer condiționat întreținute necorespunzător. Acestea pot irita căile respiratorii și pot declanșa crize de astm. De asemenea, petrecerea unui timp îndelungat în camere cu aer condiționat poate provoca dureri de cap și dureri musculare, deshidratarea fiind principalul factor declanșator.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE