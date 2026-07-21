Cât de frecvente sunt înșelătoriile turistice în Europa

Înșelătoriile turistice sunt larg răspândite în marile orașe europene, în special acolo unde traficul de vizitatori este ridicat. Este vorba despre acele locuri în care ești distras de puncte de atracție uluitoare precum Colosseumul sau fântâna Trevi din Roma, Turnul Eiffel și Catedrala Notre-Dame din Paris sau Sagrada Familia din Barcelona ori încerci să te descurci pe străzile aglomerate așa cum este Las Ramblas din capitala Catalunyei, un reper negativ al orașului de la poalele colinei Montjuic.

Cele mai frecvente înșelătorii care îi vizează pe turiști sunt, de regulă, infracțiunile minore precum furtul din buzunare. Metodele sunt variate, dar urmăresc acelaşi principiu, și anume crearea unei distrageri de moment.

Un exemplu este scenariul din mijloacele de transport în comun sau din zonele aglomerate, în care un călător este izbit intenţionat de o altă persoană, iar în timp ce îşi cere scuze, un al treilea complice îi sustrage acestuia smartphone-ul sau portofelul.

La fel de răspândită este tehnica solicitării de indicaţii rutiere, prin care victima este abordată brusc cu o hartă sau cu un telefon mobil, moment în care atenţia îi este distrasă suficient astfel încât să fie deposedată de bunuri.

Deși aceste incidente se pot întâmpla frecvent, multe pot fi evitate, fiind pur și simplu conștient de escrocheriile cu care te-ai putea confrunta și, astfel, păstrându-ți bunurile în siguranță.

Țările cu cele mai multe escrocherii. Unde se află România?

Deși nu există un top oficial al escrocheriilor pentru țările europene, rapoartele și avertismentele venite din partea ambasadelor și a autorităților tind să evidențieze anumite zone fierbinți. Acestea sunt Italia (Napoli, Roma și Veneția), Franța (în special zona Parisului din apropierea Sacré-Cœur și a Turnului Eiffel), Spania (Barcelona și Madrid), dar și Cehia și Ungaria, prin capitalele lor, Praga și, respectiv, Budapesta.

Aceste orașe apar frecvent în diverse rapoarte, în principal din cauza numărului mare de turiști care le vizitează. Numărul copleșitor al celor care explorează aceste destinații populare face să fie, din punct de vedere statistic, mai predispuse să atragă infractori comparativ cu altele. Indicele criminalității Numbeo oferă o imagine asupra unora dintre orașele europene cu cel mai ridicat indice, deși trebuie ținut cont de faptul că acesta include toate infracțiunile raportate, nu doar escrocheriile care îi vizează pe turiști.

La jumătatea anului 2026, destinația cu cel mai ridicat grad de criminalitate este orașul francez Marsilia (67,0), urmat de Birmingham (Marea Britanie – 64,0) și un alt oraș din Hexagon, Grenoble (62,7).

Potrivit celui mai recent clasament Numbeo, valabil pentru primele șase luni din 2026, orașul românesc cu cel mai ridicat indice al criminalității este Constanța (46,0), al cărui indice de siguranță est ede doar 54,0. Orașul de la malul mării devansează Craiova, care are un indice al criminalității de 40,8, respectiv unul de siguranță de 59,2. Pe locul al treilea se află Iași (34,8/65,2), în timp ce capitala Bucureşti ocupă poziţia a patra (28,4/71,6).

În clasament mai apar Timişoara (25,8/74,2) şi Braşov (25,4/74,6). În schimb, Cluj-Napoca este oraşul românesc cel mai bine plasat din punctul de vedere al percepţiei de siguranţă, cu un indice al criminalităţii de doar 22,5 şi unul de siguranţă de 77,5.

Topul escrocheriilor turistice. Cum să le eviți

Vacanța perfectă poate fi umbrită de o escrocherie bine pusă la punct. Iată care sunt cele mai frecvente înșelătorii cu care se pot confrunta turiștii în Europa și cum le poți evita. Deși mereu apar metode noi și ingenioase prin care turiștii neștiutori sunt păgubiți de banii lor, iată câteva dintre cele mai comune înșelătorii pe care le-ai putea întâlni:

Escrocheria cu brățara

Te plimbi în apropierea unui obiectiv turistic când cineva te apucă zâmbitor de încheietura mâinii și începe să-ți lege o „brățară a prieteniei”. Înainte să-ți dai seama ce se întâmplă, îți cere să platești cadoul nedorit și posibil îți blochează drumul până plătești.

Cum o eviți: Ține-ți mâinile aproape de corp și refuză politicos pe oricine se apropie de tine, indifernt ce îți cere. Un „nu, mulțumesc” ferm și îndepărtarea de acea persoană sau evitarea contactului vizual funcționează de obicei.

Escrocheria cu cartea

Aceasta vine din partea unor călugări sau colectori de fonduri falși care îți pun în mână o broșură religioasă sau un mic obiect, te binecuvântează, iar apoi îți cer o „donație”, însoțită de o privire menită să te facă să te simți vinovat.

Cum o eviți: Nu accepta nici un obiect, indiferent cât de evlavioasă pare abordarea. Dacă cineva insistă să-ți dea ceva gratuit, fii sigur că se așteaptă la o taxă.

Escrocheria cu petiția

Ești rugat să semnezi o petiție, adesea pentru o cauză nobilă, dar odată ce semnezi, ți se cere o „donație” și poți fi chiar victima unui furt din buzunare în același timp.

Cum o eviți: Fii precaut față de persoanele cu clipboard-uri în zonele turistice. Dacă vrei să sprijini o cauză, cel mai bine este să o faci prin organizații caritabile legitime.

Escrocheria cu polițiști falși

Cineva poate pretinde că este polițist în civil arătându-ți o insignă și vrea să scoți portofelul ca să te legitimezi și să te verifice dacă ai bancnote false sau droguri. Sună oficial, dar este o escrocherie prin care ți se fură banii sau cardurile.

Cum o eviți: Polițiștii adevărați nu îți cer să le arăți portofelul. Cere să mergi la cea mai apropiată secție de poliție sau sună la numărul unic 112 dacă ai dubii. Nu preda niciodată portofelul.

Escrocheria cu inelul

„Găsești” un inel de aur pe jos sau, mai degrabă, cineva îl găsește chiar în fața ta și vrea să ți-l vândă ieftin. Poate pretinde că îi aparține și că se află într-o situație disperată și de aceea vrea să-l vândă.

Cum o eviți: Refuză politicos și continuă-ți drumul, deoarece acea persoană nu urmărește altceva decât să-ți fure banii.

Escrocheria cu taxiuri

Șoferul „nu are aparat de taxat” sau alege „ruta panoramică” sau, cu alte cuvinte, ruta care îți subțiază portofelul. Acest lucru se întâmplă des în aeroporturi, gări sau autogări sau în apropierea obiectivelor turistice.

Cum o eviți: Stabilește mereu tariful în avans sau insistă să fie folosit aparatul de taxat. Și mai bine, folosește un serviciu de încredere printr-o aplicație sau companii de taxi oficiale.

Escrocheria cu „ceva vărsat”

Cineva varsă „accidental” cafea sau ketchup pe tine și se oferă să te ajute să te cureți… în timp ce un complice îți scotocește prin buzunare sau geantă.

Cum o eviți: Fii atent la „accidentele” neașteptate, refuză politicos ajutorul și mergi într-o zonă mai sigură pentru a te curăța.

Escrocheria cu furtul telefonului

Navighezi cu Google Maps, îți faci un selfie sau verifici o recenzie a unei cafenele și, dintr-odată, telefonul tău dispare. Hoții de telefoane sunt rapizi, adesea lucrează în tandem, pe scutere sau pe biciclete, smulgând dispozitivele din mâini sau de pe mese înainte de a dispărea în trafic.

Cum o eviți: Ține telefonul în buzunar când nu îl folosești și nu îl lăsa niciodată pe masă în cafenelele sau restaurantele din apropierea străzii. Dacă îl folosești, retrage-te de pe drumurile aglomerate și ține-l strâns.

Escrocheria cu peria de pantofi

Populară în orașe precum Istanbul și București, un străin „scapă” accidental o perie sau un obiect mic în fața ta. Când o ridici, din amabilitate, îți mulțumește cu o lustruire „gratuită” a pantofilor sau un suvenir, iar apoi îți cere plata, devenind adesea agresiv dacă refuzi.

Cum o eviți: Refuză politicos și retrage-te rapid din zonă.

Escrocheria cu arta stradală

Treci printr-o piațetă unde o persoană te avertizează să nu calci pe lucrarea sa de artă, de obicei desene cu creta sau mici obiecte artizanale așezate pe trotuar. Odată ce ai „deteriorat” lucrarea (real sau imaginar), ți se cere să plătești pentru pagubă.

Cum o eviți: Fii atent pe unde calci în zonele aglomerate și nu accepta să plătești pentru un pas greșit accidental.

Escrocheria cu schimbarea banilor

Predai o bancnotă de 50 de euro, iar vânzătorul o schimbă rapid cu una de 10 euro sub tejghea, pretinzând că nu i-ai dat suma corectă. De asemenea, primești înapoi bancnote vechi sau cu valori mai mici.

Cum o eviți: Familiarizează-te cu moneda locală și numără restul în fața vânzătorului. Dacă plătești cu o bancnotă mai mare, menționează cu voce tare valoarea ei când o predai. Folosește cardul bancar când este posibil și evită schimburile valutare pe stradă sau bancomatele dubioase.

Escrocheria cu anunțuri false pentru cazare

Apartamentul acela de vis din centrul orașului ar putea, de fapt, să nici nu existe. Escrocii creează adesea anunțuri false, prin care solicită depozite în bani ce se pierd apoi în abisul digital.

Cum o eviți: Alege să faci rezervarea prin platforme de încredere și evită, pe cât posibil, plățile în afara acestora. Este indicat să verifici recenziile și istoricul gazdei, iar dacă ceva ți se pare suspect, poți căuta fotografii printr-un motor de căutare inversă a imaginilor ca să te asiguri că anunțul este autentic, aflăm de pe travelguard.com.

Escrocheria la bar sau restaurant

Ești invitat într-un bar, comanzi câteva băuturi, iar la final te trezești cu o notă de plată astronomică. Dacă încerci să contești suma, apare personalul de pază, iar situația se transformă într-un joc de intimidare, în care singura ta opțiune pare să fie plata.

Cum o eviți: Dacă ai dubii, alege un loc pe care l-ai găsit pe Google.

Ce faci dacă ai fost victima unei escrocherii în Europa

Oricui i se poate întâmpla să cadă victima unei escrocherii în timpul unei călătorii, oricât de prudent ar fi. Dacă te confrunți cu o astfel de situație este important să știi ce pași trebuie să urmezi pentru a-ți limita pagubele și pentru a te proteja pe viitor. Iată ce măsuri trebuie să iei:

Blochează sau anulează cardurile imediat dacă suspectezi o fraudă bancară sau dacă ți-a fost furat portofelul. Sună la banca unde ai deschis contul sau folosește aplicația mobilă pentru a bloca cardul. Majoritatea băncilor au linii de urgență pentru fraudă disponibile non-stop.

Anunță poliția și depune o plângere, mai ales dacă ai fost victima unui furt, fraudă sau agresiune. Cere o copie a raportului de poliție, necesară pentru a depune o cerere de despăgubire la asigurarea de călătorie sau pentru a obține asistență din partea ambasadei.

Contactează ambasada sau consulatul româniei pentru sfaturi. Oficialii de acolo te pot ajuta să-ți înlocuiești pașaportul, să obții fonduri de urgență prin prieteni sau familie și îți pot oferi chiar o listă de avocați sau translatori locali vorbitori de limba engleză.

Păstrează orice dovezi pe care le ai (chitanțe, fotografii, email-uri sau capturi de ecran). Notează ora, locul și descrierea persoanelor implicate, precum și ce s-a spus sau ce s-a făcut. Orice detalii pot fi utile pentru poliție, dar și pentru furnizorul asigurării tale de călătorie.

Depune o cerere de despăgubire prin asigurarea ta de călătorie. Dacă ai pierdut bani, este posibil să ai acoperire atât pentru furt, cât și pentru fraudă, în special pentru escrocherii legate de cazare sau pentru furtul de obiecte de valoare. Anunță-ți furnizorul de asigurare despre situația ta cât mai curând posibil.

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