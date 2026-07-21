Geanta va trebui ținută în poală sau pusă în spațiul pentru bagaje

În prezent, pasagerii au voie să își așeze geanta pe un scaun liber. Ei trebuie însă să o mute atunci când o altă persoană vrea să se așeze. Operatorul național Nederlandse Spoorwegen din Olanda vrea să elimine însă această excepție. Conform schimbării pregătite, călătorii vor trebui să își țină bagajele de mână în poală sau să le așeze în rafturile și spațiile special amenajate.

Regula ar urma să fie valabilă indiferent cât de aglomerat este trenul. Astfel, o geantă nu va mai putea ocupa un loc nici dacă în vagon sunt numeroase scaune libere. Operatorul susține că scaunele trebuie să fie disponibile permanent pentru pasageri și că oamenii nu ar trebui să fie obligați să îi roage pe ceilalți călători să își mute bagajele.

Pasagerii nu vor fi amendați

NS nu intenționează să introducă amenzi pentru cei care continuă să își lase gențile sau rucsacurile pe scaune. În schimb, compania va încerca să îi convingă pe călători prin afișe și mesaje amplasate în trenuri și în gări. Controlorii îi vor atenționa pe pasagerii care nu respectă regula și le vor cere să elibereze locul.

Afișe referitoare la bagajele de mână au fost deja montate în unele trenuri Sprinter. Mesaje asemănătoare urmează să apară și în trenurile Intercity.

Bagajele puse pe scaune, una dintre cele mai mari nemulțumiri

Operatorul feroviar susține că locurile ocupate de genți au devenit o problemă tot mai mare, în special la orele de vârf. Organizația pentru drepturile pasagerilor Rover arată că acest comportament se află între primele trei motive de nemulțumire ale celor care călătoresc cu trenul în Țările de Jos.

Reprezentanții organizației spun că, în trecut, oamenii își luau singuri bagajele de pe scaune atunci când trenul începea să se aglomereze. Acum, tot mai mulți pasageri se prefac că nu observă oamenii rămași în picioare sau refuză să elibereze locul.

„Unii se uită pe fereastră și se prefac că nu observă aglomerația”, a explicat Daan Zieren, directorul Rover, pentru sursa citată.

Călătorii se tem să le ceară celorlalți să mute bagajele

NS spune că tot mai mulți pasageri evită să le ceară celor din jur să își mute geanta de pe scaun. Compania leagă această reticență de creșterea comportamentului agresiv în societate. Oamenii se tem că o simplă rugăminte poate duce la o ceartă sau la un incident. Pe fondul agresiunilor din trenuri, controlorii NS folosesc deja camere video purtate pe uniformă, iar o parte dintre agenții cu atribuții speciale au primit bastoane.

Operatorul crede că o regulă clară va reduce discuțiile și conflictele dintre călători. În loc ca fiecare persoană să fie nevoită să ceară eliberarea unui loc, personalul trenului va putea indica direct obligația prevăzută în condițiile de transport.

Organizația pasagerilor susține măsura, dar nu vrea amenzi

Rover susține în principiu schimbarea propusă de NS, însă consideră că sancționarea financiară a călătorilor ar fi exagerată. Organizația crede că afișele mai vizibile, mesajele de informare și intervențiile controlorilor pot fi suficiente pentru a modifica obiceiurile pasagerilor.

Reprezentanții călătorilor au comparat situația cu cea din vagoanele de liniște. La început, mulți pasageri continuau să vorbească în aceste zone. După montarea unor semne mari și clare, regula a început să fie respectată inclusiv datorită reacțiilor celorlalți oameni din vagon.

Ce se întâmplă cu valizele mari

Regulile operatorului neerlandez prevăd că bagajul de mână nu trebuie să depășească 85 de centimetri în înălțime, lățime sau adâncime. În trenurile Intercity, valizele mari trebuie așezate în spațiile de depozitare aflate între grupurile de câte patru scaune.

În trenurile Sprinter, unde asemenea spații nu sunt întotdeauna disponibile, bagajele voluminoase trebuie lăsate în zonele de la capetele vagoanelor. Acestea nu trebuie să blocheze însă ușile, culoarele sau accesul celorlalți călători. NS nu a anunțat deocamdată data exactă de la care noua regulă ar putea deveni obligatorie.

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