„Anul împlinesc 25 de ani de presa. Meseria m-a purtat mai peste tot, de la oameni ce locuiau cu caii în casa, undeva prin Ferentarii anilor ’90 pana la cele mai strălucitoare recepții mondene sau scortoase vizite oficiale ale președinților de stat. Am văzut și sărăcia lucie a femeilor din mediul rural, cu vreo trei-patru copii atârnați de poala fustei, le-am simțit dezamăgirea în ochi așteptând alocația pe care oricum o bea bărbatul la birtul sătesc, am văzut și opulenta miliardarilor care comanda roabe de șampanie în cluburile de fitze și le-am citit în ochi frica de zabrele si de pușcărie. Am trăit și în bogăție și în sărăcie!!! (…) E cam o regula în show bizz ca vedetele sa prezinte în public, la evenimente, creații ale caselor de moda sau ultimele tendințe în materie de machiaj sau coafura. Apropos, am doua facultăți (una fără diploma) și m-am înscris și la un masterat. Fac dezvoltare personala și sunt life coach. Am și genți de firma(cumpărate pe banii mei) dar și piese no name de toată frumusețea. Și, da, mi-aș dori pahare de cristal și vesela de-aia scumpa, vacante sau o viata de-aia exotica, de ‘jde mii de euro!!! O fi bine sau o fi rău?

P. S. (…). Stai linistita, Magda, nu e barter!!! Și, apropos, tu de cate ori ai apărut la tv, ai venit cu hainele tale de acasă sau te-a mai îmbrăcat vreo întreprindere???”, a fost o parte din mesajul Adrianei Bahmuțeanu.

„Stiti, vreo 15 ani am lucrat in presa. Chiar mai mult, daca pun si anul in TVR, cand e impropriu spus ” lucrat”, mai degraba am invatat…E, in toti astia 15 -16 ani am tot primit invitatii la tot felul de evenimente d astea mondene…..Nu cred ca m am dus la mai mult de 3 sau 4 pentru ca nu ma regaseam in atmosfera aia falsa, spoita, stralucitoare…Eu nu pot sta cu un pahar in mana, facand conversatie cu persoane care nu ma cunosc decat de la tv si care, in consecinta, practic, nu ma cunosc deloc. N am avut si nu am genti de firma, pantofi de fitze nici atat, iar pe carpe nu pun mare pret. Nu sunt genul care sa imprumut rochii, sa fac aranjamente cu tot felul de designeri doar ca sa ma vada niste straini imbracata conform standardelor lor. Eu am propriile standarde… Nu zic ca e bine ca mine sau ca as fi vreun exemplu…nici pe departe. Prefer sa stau cu familia, sa ma vad cu prietenii, sa stau cu Vlad, sa mi rasfat cainii si pisicile, sa pot trai asa cum vreau eu… Si cateodata, sa scriu…ma relaxeaza, imi da un sentiment de libertate si de bine, pe care niciodata nu l am incercat la vreo petrecere d asta de fitze, cu gene false, extensii de par si pantofi pe care maine ii duci inapoi de unde i ai luat….”, a scris Magda Vasiliu pe contul de socializare, în urmă cu doar câteva zile.

