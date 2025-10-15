Prezentă în emisiunea „Un Show Păcătos”, Adriana Bahmuțeanu a vorbit deschis despre conflictul care a izbucnit chiar în fața blocului în care locuiește. Vedeta susține că este de ceva vreme ținta unor abuzuri din partea vecinilor și, din cauza situației tot mai greu de suportat, a fost nevoită să apeleze la poliție.

Adriana Bahmuțeanu a sunat la poliție

Nu este însă prima dată când se confruntă cu o astfel de problemă. Bahmuțeanu s-a arătat extrem de deranjată de inițiativa unuia dintre vecinii săi, care ar fi deschis un bar chiar la parterul imobilului, un local pe care ea îl consideră ilegal.

Potrivit spuselor sale, zgomotul și atmosfera de noapte o împiedică să se odihnească, motiv pentru care intenționează să depună o plângere oficială la poliție. „Vine poliția foarte des. De cele mai multe ori, eu chem poliția. Vecinei mele nici nu îi mai răspund polițiștii de la Secția 17. (…) Nu sunt suficient de stresată în perioada aceasta, mai trebuie să pună unu mese pe stradă, să cheme un rocker să cânte.

Nu ai pe unde să treci decât pe banda de biciclete. Sunt mese pe trotuar. Este o cafenea ilegală. Nu au niciun fel de avize. Au pus și un camion pe locul de parcare pentru poliție, salvare. (…) Pe mine mă deranjează faptul că muzica e foarte tare. În fiecare noapte sunt scandaluri, beții. E o nenorocire”, a declarat Adriana Bahmuțeanu.

Decizia neașteptată luată de Adriana Bahmuțeanu

Adriana Bahmuțeanu trăiește o nouă etapă fericită în viața sa. Vedeta s-a căsătorit civil cu partenerul ei, George Restivan, pe 2 octombrie 2025, în cadrul unui eveniment restrâns, la care au participat doar apropiații. George a venit special din America pentru cununia civilă, alături de fiul său, și deja s-a întors peste Ocean.

Adriana Bahmuțeanu a declarat că, deși distanța va fi o provocare, intenționează să se stabilească și ea în SUA în viitorul apropiat. Vedeta are deja viză și a dezvăluit că și-ar dori să profeseze acolo ca psiholog, meserie pentru care s-a interesat inclusiv de salariul anual.

„Nu o să fie foarte la distanță (n.r. – căsnicia), căci și eu aș vrea să plec acolo. Chiar vreau să mă stabilesc în SUA, am viză, iar eu acolo aș câștiga foarte mult cu meseria mea, ca psiholog. În Statele Unite se câștigă extraordinar de bine și îmi place ce fac în domeniul ăsta unde lucrez (…) Știu termenii, pentru că am avut foarte multe formări în limba engleză”, a mărturisit Adriana Bahmuțeanu, care a trecut recent printr-o perioadă dificilă, după pierderea mamei sale.