Aida Economu s-a făcut actriță la îndemnul dirigintei. „Am și un istoric de chiulangioaică prin liceu, dar a fost ceva pasager!”

De Andreea Romaniuc Archip,

Aida nu a fost genul de elevă care să învețe la toate materiile, ci s-a preocupat să se perfecționeze la cele de care era interesată. Ca orice licean, a înregistrat și absențe.

„Am fost o elevă bună. Am și un istoric de chiulangioaică prin liceu, dar a fost ceva pasager. Am fost filologă de profil și am adorat literatura română și limba franceză. În rest, așteptam cu emoții să primesc note de trecere la științele exacte și le primeam întotdeauna, căci aveam rezultate foarte bune la restul materiilor, iar profesorii erau toleranți”, a declarat, pentru Libertatea, interpreta Anei Casian din serialul “Profu” de la PRO TV.

„Nu știam clar ce vreau, dar știam foarte, foarte clar ce nu vreau”

Aida era indecisă în privința profesiei, la terminarea liceului. Nu a ținut cont de sfatul primit de la diriginta ei, care-i spunea să dea examen la actorie, și a ales psihologia, deși nu se vedea profesând în acest domeniu.

“În ultimul an de liceu am fost îndrumată să-mi încerc norocul în actorie. S-a întâmplat însă abia 3 ani mai târziu, după ce am terminat Facultatea de Psihologie. Am plecat la drum cu gândul să dau admitere la Regie-Teatru, dar mai multe păreri avizate m-au sfătuit să încerc întâi arta actorului. Și iată-mă, 11 ani mai târziu. Nu știam clar ce vreau, dar știam foarte, foarte clar ce nu vreau, ceea ce mi-a făcut mai ușor drumul spre ce am ales să fac și să fiu. Plutea treaba asta cu artele spectacolului în jurul meu din toate direcțiile, dar prima încurajare reală a fost de la diriginta mea, o femeie și un pedagog de excepție. Cât despre treaba cu psihologia a fost un compromis asumat, pe care l-am făcut pentru că din tot felul de motive, la momentul respectiv, nu aveam cum să mă mut la București”, ne-a vorbit Aida despre traseul ei educațional.