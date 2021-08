Albert și Simona Hapciuc, de la „Survivor România”, au spus adevărul despre relația lor. „Am greșit. Nu am fost parolist”

Mai mult, pe conturile lor se socializare au apărut mai multe imagini împreună. Pentru a lămuri situația, Albert și Simona au vorbit despre relația lor.

„Nu am avut un dialog foarte lung cu Simona în competiție. A venit la mine și mi-a zâmbit și am stat puțin de vorbă. A fost deschisă, deși mie mi se părea o femeie dură, intimidantă. Chiar am văzut-o deschisă, sufletistă”, a spus Albert pentru WowBiz.

„Nu am fost la aeroport, deși m-a invitat. Eram destul de hotărâtă să merg, până în ultimul moment, când am decis că e mai bine să nu îmi fac apariția acolo.

Eu nu am vrut să merg nici la finală și am simțit că nu trebuie să merg. Peste o săptămână ne-am văzut și în loc să îmi aducă o floare, o ciocolată, i-a adus lui Dimi o jucărie”, a mai adăugat Simona.

„Există ceva între noi, o relație de prietenie, suntem foarte buni prieteni. Ea e supărată pe mine, dar cred că am fost până într-un punct. Am greșit. Nu am fost parolist, ceea ce nu îmi stă în caracter.

Mi-am cerut scuze, am încercat să mă revanșez, nu am avut ocazia. Orice decizia va lua, eu o să o respect mereu. Dacă nu o să vrea să mai vorbească cu mine, eu tot o să o plac”, a mai spus Albert.

