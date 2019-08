„Mămica e mută de emoţie! Nu-mi găsesc cuvintele. Atâta emoţie şi atât fericire am de trei zile că mă apucă plânsul. Azi plecăm acasă cu fetiţa noastră. Are cercei de aseară.

Am venit cu emoţii uriaşe. Este o sarcină pe care mi-am dorit-o mult. Am aflat de ea de Crăciun. Din acel moment a început… Sarcina a fost una uşoară. Doar ultima perioadă. Fetiţa avea cordonul ombiligal de trei ori în jurul gâtului. Am făcut monitorizare zi de zi. Ne uităm amândoi la ea şi lăcrimăm”, a spus Alessandra Stoicescu, potrivit Spynews.

