Alex Bodi i-a mărturisit lui Denise Rifai detalii ale vieții sale de lux: „Cheltui 30-40.000 de euro lunar”

Alex Bodi, 36 de ani, a impresionat pe Instagram cu un stil de viață luxos, consolidându-și imaginea unui om ce duce o viață exuberantă și care atrage femei frumoase. Pe lângă bolizii de sute de mii de euro, afaceristul originar din Mediaș etalează bijuterii și ceasuri extraordinare, se deplasează cu avioane private, vânează practic femei cu forme de invidiat, celebre în showbiz.

Cât cheltuie pe zi Alex Bodi

Invitat al emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Alex Bodi, recomandat de însuși avocatul său ca multimilionar în euro, a explicat cum își întreține modul său cotidian de a trăi. „Cheltui 500-1.000 de euro, deși nu țin evidența. Cheltuielile diferă, țările diferă. Se cheltuie bani, depinde ce faci, de ce zi a săptămânii este. Se duc 30-40.000 de euro lunar, cu ce ai de plătit, cu ale tale. Eu mănânc doar în oraș. Nici nu știu ce bani îmi intră în conturi întrucât sunt blocate”, a dezvăluit afaceristul.

„Mama muncește de drag”

A deconspirat că deține mai multe ceasuri scumpe, fiind un fanatic al acestor „bijuterii”, unele încrustate cu diamante, iar cel mai valoros este unul de 300.000 de euro. Totuși, stabiliți în Spania, lângă Madrid, părinții săi își câștigă traiul acolo, tatăl său fiind angajat la o firmă ca inginer pentru 1.500 de euro/lună, iar mama sa este menajeră, cu o 1.000 de euro/lună.

„Mereu mi-am ajutat părinții și pe sora mea, de fiecare dată am făcut-o de bunăvoie. Au proprietăți cumpărate acolo, au afaceri. Tatălui meu i-am făcut cadou un Mercedes ultimul tip. Tata lucrează de 21 de ani la același patron, iar mama merge de drag la copiii respectivi, o familie de avocați spanioli. Copiii nu pot să trăiască fără mama, dar nu poți s-o scoți nici pe ea, nici pe tata din tabieturile lor. Asta îi ține pe ei în picioare. Sora mea are trei afaceri, este o femeie luptătoare cum puține mai văd”, a povestit ardeleanul.

Câți bani a dat pe cel mai scump inel

O parte dintre fostele sale iubite l-au acuzat pe Alex Bodi că le-a livrat același inel de logodnă, pe care l-a luat de la precedenta, după certuri! Afaceristul are o altă versiune: „Nu cumpăr iubirea femeilor. Din moment ce călătoresc cu un avion privat, deși mai merg și cu curse economy sau la business, ar trebui să fac diferențe, fata cu care sunt să meargă cu altceva?! O mașină sau un ceas, un inel, chestii de genul acesta am făcut cadou. 30-40-50 de mii de euro. Persoane cu care ai petrecut și ai avut anumite relații. Eu încerc să ofer persoanei de lângă mine aceleași condiții pe care mi le ofer mie. Dacă stau la 5 stele, stă cu mine. Dacă stau la două stele, stă la două stele”.

A iubit doar patru femei

Bodi a explicat câte femei a iubit în viață: „Nu am numărat iubirile, nu o iau ca pe o joacă. Iubirea nu trebuie neapărat exprimată doar în cuvinte. Spun de foarte puține ori «te iubesc». Cred că am iubit patru femei cu adevărat până acum, ca să spun adevărul. Femei cărora le-am spus «te iubesc» din inimă, dovedind cu fapte”.

Alex Bodi, despre relația cu Bianca Drăgușanu

În cadrul emisiunii de la Kanal D, prezentatoarea l-a întrebat pe Alex Bodi și despre relația cu Bianca Drăgușanu. Denise Rifai: „De ce ați bătut-o pe Bianca Drăgușanu?”

„Pentru că ea m-a lovit prima”, a zis acesta, care ulterior a făcut și completări. „Cred că nu am nicio scuză, să compar forța mea, a unui bărbat de 110 kilograme cu a unei femei. Dar ca să dau eu, trebuie să existe o sumedenie de provocări. Un om calm, un om la locul lui, care nu își dorește scandal sau violențe, trebuie să fie provocat într-un anume hal. Majoritatea certurilor noastre sau episoadelor au fost din cauza geloziei.

Și, într-adevăr, și ea sărea la bătaie. Eu menajam de multe ori chestiile astea. S-au întâmplat. (…) Am avut două episoade în care pot să spun că a existat violențe între noi. Pentru că ea a lovit prima. Și jignea, și înjura. Nu există scuză și îmi pare rău de chestia asta. Nu am mai avut alte antecedente cu alte persoane.”, a mai spus el la Kanal D.

