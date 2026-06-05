Găzduit și organizat în parteneriat cu Banca Națională a României și desfășurat sub auspiciile familiei regale a României, proiectul are în centrul său ceasul – simbol al excelenței elvețiene și al unei tradiții care a devenit universală. Mai mult decât un obiect, ceasul reflectă o moștenire culturală și o viziune care conectează trecutul, prezentul și viitorul.

Principesa Margareta și principele Radu, prezenți la eveniment

Libertatea a fost prezentă la evenimentul organizat cu ocazia deschiderii unei expoziții speciale, care readuce la viață începuturile relației dintre Elveția și România printr-o selecție de ceasuri din perioada de dinaintea celui de-Al Doilea Război Mondial, provenite din colecții private și asociate pieței românești. Acolo, am stat de vorbă cu principesa Margareta a României și principele Radu al României despre importanța unei povești „care traversează timpul și dificultățile”.

Vorbind despre două dintre ceasurile expuse, principele Radu explică faptul că „ele s-au întâlnit după aproape 70 de ani, cele două ceasuri, dintr-o pură întâmplare. Memoria lor a fost păstrată, a fost o doamnă care a venit la Bruxelles și i l-a dat pe primul Majestății Sale și regele îl ținuse toată viața într-o cutie pe celălalt. După 70 de ani de așteptare s-au așezat din nou împreună. E fantastic. Sunt la fel de frumoase ca în urmă cu aproape 100 de ani”.

Ceasurile te fac „mândru de ființa umană”

Vorbind despre legătura sa cu Elveția, principesa Margareta a declarat că țara este „o patrie”: „M-am născut acolo, am fost în exil.”

Cei doi s-au arătat foarte încântați de evenimentul principal al aniversării de 115 ani de relații diplomatice dintre România și Elveția: „Este foarte important, e genial, de fapt, e o idee strălucită. Ne place foarte mult că putem să fim aici.”

Pentru principele Radu, ceasurile „sunt un obiect de mândrie. Când le vezi, ești mândru de ființa umană, să fie în stare să facă perfecțiunea aproape de cele cerești”.

Expoziția mai poate fi vizitată și mâine

Expoziția „Valori care rezistă timpului” mai poate fi vizitată și mâine, 6 iunie, la sediul Băncii Naționale a României, și promite să fie unul dintre cele mai interesante evenimente culturale dedicate patrimoniului orologer și relației dintre România și Elveția. Accesul la expoziție se va face doar pe baza înscrierii în formularul dedicat.