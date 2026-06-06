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„Naționala” Iranului a primit vizele de intrare în SUA, anunță Casa Albă
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Optimism pe piața petrolului
00:20 - Acum 31 minute
06-06-2026

„Naționala” Iranului a primit vizele de intrare în SUA, anunță Casa Albă

Jucătorii echipei naționale de fotbal a Iranului au primit vizele de intrare în Statele Unite, a declarat vineri un oficial de la Casa Albă pentru Reuters, cu doar 10 zile înainte de primul lor meci din cadrul Cupei Mondiale, programat la Los Angeles.

Deși ambasadorul Iranului în Mexic, Abolfazl Pasandideh, anunțase joi seara că vizele încă nu fuseseră eliberate, problema a fost rezolvată peste noapte, conform aceleiași surse citate. Totuși, potrivit agenției de știri semioficiale Fars, unii membri ai staffului tehnic și administrativ al echipei nu au primit încă permisiunea de intrare. „Vizele pentru unii membri ai staffului tehnic și administrativ al echipei naționale nu au fost încă eliberate, iar Ambasada SUA a refuzat până în prezent să le elibereze”, se precizează într-un comunicat fără sursă clară.

Este pentru prima dată în istoria Cupei Mondiale, înființată în 1930, când o țară gazdă primește în competiție o națiune cu care se află în conflict armat.

Problemele de viză au determinat Iranul să schimbe în ultimul moment locația bazei echipei, mutând-o din Arizona la Tijuana, Mexic. Echipa iraniană este așteptată să ajungă acolo duminică dimineața, pentru a-și continua pregătirile înainte de debutul în Grupa G. Primul meci al Iranului va avea loc pe 15 iunie, împotriva Noii Zeelande, la Los Angeles, urmat de confruntări cu Belgia și Egipt, ultima la Seattle.

00:09 - Acum 42 minute
06-06-2026

Optimism pe piața petrolului

Barilul Brent din Marea Nordului, cu livrare în august, a pierdut 2,04%, ajungând la 93,09 dolari, cu aproximativ un dolar mai mult decât în urmă cu o săptămână. În același timp, barilul de West Texas Intermediate (WTI), pentru livrare în iulie, a scăzut cu 2,69%, atingând 90,54 dolari.

„În ciuda incertitudinilor legate de situația din Orientul Mijlociu, prețurile petrolului (…) sunt semnificativ mai mici față de vârfurile înregistrate după atacul americano-israelian asupra Iranului, la sfârșitul lunii februarie”, a declarat David Morrison, analist la brokerul Trade Nation.

Analiștii ING subliniază că aceste valori reflectă așteptările pieței privind un acord iminent care ar permite reluarea fluxurilor prin strâmtoarea Ormuz, deși consideră această perspectivă excesiv de optimistă.

Liderul Hezbollah-ului pro-iranian, Naïm Qassem, a respins joi acordul de încetare a focului din Liban, anunțat cu o zi înainte la Washington. El a cerut retragerea completă a forțelor israeliene și a amenințat nordul Israelului cu noi atacuri.

„Această evoluție a situației nu va favoriza negocierile între SUA și Iran”, au subliniat experții ING.

Vineri, Teheranul a anunțat că a tras „rachete de avertizare” asupra a două nave americane în Marea Oman, informație dezmințită ulterior de Washington. În același timp, armata americană a anunțat că a reținut în Oceanul Indian un petrolier sancționat de SUA pentru transport de țiței iranian.

O parte din optimismul pieței a fost alimentată de declarațiile fostului președinte american Donald Trump, care a spus că finalizarea discuțiilor dintre SUA și Iran „ar putea avea loc în acest weekend”.

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