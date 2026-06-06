00:20 - Acum 31 minute „Naționala” Iranului a primit vizele de intrare în SUA, anunță Casa Albă

Jucătorii echipei naționale de fotbal a Iranului au primit vizele de intrare în Statele Unite, a declarat vineri un oficial de la Casa Albă pentru Reuters, cu doar 10 zile înainte de primul lor meci din cadrul Cupei Mondiale, programat la Los Angeles.

Deși ambasadorul Iranului în Mexic, Abolfazl Pasandideh, anunțase joi seara că vizele încă nu fuseseră eliberate, problema a fost rezolvată peste noapte, conform aceleiași surse citate. Totuși, potrivit agenției de știri semioficiale Fars, unii membri ai staffului tehnic și administrativ al echipei nu au primit încă permisiunea de intrare. „Vizele pentru unii membri ai staffului tehnic și administrativ al echipei naționale nu au fost încă eliberate, iar Ambasada SUA a refuzat până în prezent să le elibereze”, se precizează într-un comunicat fără sursă clară.

Este pentru prima dată în istoria Cupei Mondiale, înființată în 1930, când o țară gazdă primește în competiție o națiune cu care se află în conflict armat.

Problemele de viză au determinat Iranul să schimbe în ultimul moment locația bazei echipei, mutând-o din Arizona la Tijuana, Mexic. Echipa iraniană este așteptată să ajungă acolo duminică dimineața, pentru a-și continua pregătirile înainte de debutul în Grupa G. Primul meci al Iranului va avea loc pe 15 iunie, împotriva Noii Zeelande, la Los Angeles, urmat de confruntări cu Belgia și Egipt, ultima la Seattle.