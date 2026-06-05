O companie românească din nordul țării, aflată într-o expansiune accelerată pe piața contractelor publice de construcții, s-a aliat cu unul dintre cei mai mari constructori de autostrăzi din Ucraina. Drumul expres Suceava – Siret (DEx7) asigură continuitatea autostrăzii A7, iar valoarea totală a lucrărilor se ridică la un miliard de euro.

Contractele pentru primele două loturi (43 de kilometri) au fost deja semnate, iar al treilea lot (12,7 kilometri), care cuprinde și lucrări în Ucraina, este în curs de semnare după ce toate contestațiile la licitație au fost respinse.

Momentul semnării contractelor pentru primii 43 de kilometri ai Drumului expres Suceava – Siret. Omul de afaceri Alexandru Farcaș este primul din stânga imaginii. Foto: apix.ro

Lotul 1 Suceava – Dărmănești are o lungime de 18,6 kilometri, iar lotul 2 Dărmănești – Bălcăuți are o lungime de 24,4 kilometri. Durata fiecărui contract este de 10 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuția lucrărilor. Lotul 3 Bălcăuți – Siret are o lungime de 12,7 kilometri, iar asocierea de firme are la dispoziție 12 luni pentru proiectare și 30 de luni pentru construirea tronsonului.

Contractul pentru lotul 3 include și un supliment de lucrări pe teritoriul Ucrainei:

Construcția a 12,7 km de drum expres nou pe teritoriul României.

Un pod de aproape 1 km (967 de metri) peste râul Siret și două noduri rutiere (Siret Sud și Siret Nord).

Extinderea la două benzi pe sens a sectorului din DN2 (1,45 km) care duce direct în punctul de trecere a frontierei.

Modernizarea și dublarea la două benzi pe sens a celor 15 km din drumul M19 pe teritoriul Ucrainei, până în localitatea ucraineană Tărășeni.

Dacă proiectarea începe în jurul datei de 1 iulie 2026 pentru toate cele trei loturi, întregul DEx7 între Suceava și Tărășeni ar trebui dat în folosință până la finalul anului 2029.

Care sunt firmele din asociere

Asocierea care a câștigat contractele pentru cei peste 55,7 kilometri ai drumului cuprinde peste 20 de firme. Dintre acestea, trei au calitate de ofertant. Far Foundation (Bistrița-Năsăud) este liderul formal al asocierii, în timp ce firma ucraineană Pivden este liderul tehnic.

Al treilea ofertant este Lincor Trans, o firmă din Rădăuți cu sediul social la Iași și care este specializată în transporturi de mărfuri. Alte 18 societăți sunt subcontractanți români din județe precum Dâmbovița, Teleorman, Arad, Suceava, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Mureș, Iași, Dolj, Galați și București.

Creștere spectaculoasă pentru Far Foundation

Liderul formal al asocierii a pornit acum 16 ani ca o firmă locală din satul Rodna, județul Bistrița-Năsăud, și a ajuns să semneze contracte de miliarde de lei pentru infrastructură strategică la granița cu Ucraina. Drumul expres Suceava – Siret este cel mai mare proiect din istoria companiei, cu o valoare de 4,94 miliarde de lei, fără TVA.

În ultimii cinci ani, Far Foundation a semnat zeci de contracte cu instituții ale statului, Compania Națională de Investiții (CNI) fiind principalul partener. Cu proiecte în derulare de ordinul sutelor de milioane de lei, societatea a avut, în 2025, o cifră de afaceri de 250 milioane de lei, cu o medie de creștere anuală de peste 40%. Anul trecut a fost și cel mai profitabil din istoricul societății: aproape 40 milioane de lei.

Până în prezent, firma bistrițeană a fost antreprenor general în special pe lucrări de infrastructură rutieră (drumuri județene) și construcții civile (unități școlare, spitale etc.). Compania este condusă de omul de afaceri Alexandru Farcaș.

Pivden: de la reconstrucția Ucrainei la contracte de miliarde în România

Lipsa de experiență a Far Foundation în proiecte de infrastructură mare este compensată de ucrainenii de la Automagistral-Pivden. Constructorul din țara vecină și-a deschis o sucursală în România imediat după invazia Rusiei în Ucraina. Înainte de război, Pivden era unul dintre principalii constructori de infrastructură din Ucraina și, ulterior, a fost/este antreprenor general pe numeroase lucrări de reconstrucție.

Printre lucrările importante executate se numără tronsoane din autostrada Kiev – Odesa, sectoare din coridoare internaționale, poduri și noduri rutiere majore sau infrastructura portuară de la Marea Neagră. După izbucnirea războiului, Pivden a fost implicată în amenajarea infrastructurii logistice necesare transporturilor militare și civile, alături de refacerea de poduri și drumuri strategice distruse de ruși.

În România, Pivden și-a adjudecat prima lucrare importantă în 2025, în parteneriat cu Precon Transilvania: cele două companii vor construi primii 33 de kilometri din Drumul expres Oradea – Arad (2,3 miliarde de lei), iar lucrările ar urma să înceapă în această vară.

Două contracte semnate, iar al treilea este în pregătire

Asocierea Far Foundation – Pivden – Lincor Trans a semnat primele contracte SAFE pentru Drumul expres Suceava – Siret la finalul lunii mai 2026. Firmele vor încasa 3,72 miliarde de lei pentru 43 de kilometri. Al treilea lot, care cuprinde lucrări și în Ucraina, ar urma să fie semnat în aceste zile. CNAIR a confirmat pentru Libertatea că toate contestațiile la licitație au fost respinse, iar acordul poate fi parafat, ceea ce înseamnă alte 1,22 miliarde de lei pentru 12,6 kilometri. Astfel, valoarea totală a contractelor în care este implicată Pivden în România va trece de 7,2 miliarde de lei (fără TVA).

Drumul Suceava – Siret asigură continuitatea coridorului A7 până la frontiera cu Ucraina și va facilita conexiunea dintre infrastructura rutieră românească și cea ucraineană. Acesta a fost și motivul pentru care proiectul a fost inclus pe lista investițiilor eligibile pentru finanțare prin SAFE, program european orientat și către mobilitatea militară și reziliența infrastructurii strategice.

Traseul Drumului expres Suceava – Siret. Foto: apix.ro

Stadiul celorlalte proiecte SAFE

Pe lista proiectelor finanțate prin SAFE se mai înscriu autostrăzile Pașcani – Suceava și Pașcani – Iași – Pod Ungheni. Dintre cele șase loturi, până acum au fost semnate contractele pentru patru dintre ele. Cel mai mare constructor român de autostrăzi, UMB, și-a adjudecat trei segmente, pe traseele Pașcani – Dolhasca, Dolhasca – Suceava și Pașcani – Târgu Frumos. Cel de-al patrulea contract, între Lețcani și Iași, a ajuns la spaniolii de la FCC Construccion.

Singurele tronsoane SAFE care sunt încă în fază de analiză a contestațiilor sunt Târgu Frumos – Lețcani (adjudecat de Danlin XXL din județul Neamț) și Iași – Pod Ungheni (adjudecat de italienii de la Itinera).

Prin programul SAFE au fost prevăzute peste 4,2 miliarde de euro în vederea finanțării lucrărilor la autostrăzile din Moldova.

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