Evenimentul prezintă o colecție remarcabilă de ceasuri, multe dintre ele expuse publicului pentru prima dată în ultimii 15 ani. Libertatea a fost prezentă la eveniment și a vorbit cu Ion Schiau, fondator al companiei Albini Prassa, o personalitate marcantă în lumea orologeriei din România.

„Este uluitor cât de mult a contribuit orologeria la diplomație. Orologerii au fost tot timpul primii care au pătruns undeva. Am lucrat cu oameni de la Longines care la începutul anilor ’90 erau primii în Rusia, în Siberia, să deschidă magazine. E foarte interesant să studiezi cum elvețienii, cu geamantul, prin anii ’50 au păstruns în Orientul Mijlociu, în Europa de Est”, a declarat Ion Schiau. Potrivit acestuia, Elveția și România au împărtășit o relație strânsă în domeniul orologeriei încă din 1878, când au apărut primele ceasuri elvețiene produse special pentru piața românească.

Longines „Trei Voinici”, un ceas cu o poveste aparte

Expoziția de la BNR pune în prim-plan piese rare din colecții private, dar și din patrimoniul instituției, reflectând atât istoria, cât și măiestria ceasornicarilor elvețieni. „Un exemplu fascinant este ceasul Longines „Trei Voinici”, comandat de un retailer din Craiova, Johannes Baumann în 1877, puțin după evenimentele de la Plevna, unde 3 soldați români, după bătălia și câștigarea redutei de la Grivița, au luat steagul Imperiului Otoman. În doar 6 luni au venit 6 bucăți și au fost distribuite, cu gravura, cu evenimentul istoric și dovedește această dinamică și legătură super strânsă”, a explicat Schiau.

Rolul ceasurilor elvețiene în istoria și cultura românească este amplu documentat de colecționari pasionați, precum Dan Cătălin Buzdugan, de la „Ceasuri pentru România”. „Am avut șansa să colaborez cu astfel de oameni excepționali, ceea ce mi-a permis să studiez mai mult această temă și să venim cu această expoziție foarte frumoasă, cu ceasuri care nu au mai fost expuse de vreo 15 ani”, a adăugat Schiau.

În era tehnologiei, unde smartwatch-urile domină piața, ceasurile mecanice continuă să își păstreze relevanța, mai ales pentru cei care le văd ca pe o investiție, o expresie a statutului sau o sursă de emoție. „În timpul pandemiei, când toată lumea s-a găsit acasă și a avut mai mult timp, mi-am dat seama, făcând ordine în aparatele electronice, cât de perimate erau. Am luat ceasurile de colecție, am învârtit și toate au pornit. Pentru mine, asta e ceasul mecanic. E plăcerea de a avea peste generații un obiect care funcționează și care are o valoare emoțională neprețuită”, a subliniat fondatorul Albini Prassa.

Mai poate fi Generația Z atrasă de ceasuri?

Întrebat despre viitorul orologeriei în contextul noilor generații, Schiau s-a arătat optimist: „Generația Z, atunci când devine pasionată de ceva, e în feluri în care nu mă așteptam. Se duce în profunzime, astăzi lumea întreagă e la dispoziția lor, informația este instant. Evident că durata de viață a unui trend crește sau coboară, e mult mai abrupt, dar tehnologiile noi ajută de fapt să se vorbească mai mult de ceasuri. Evident că Apple când a venit cu ceasul conectat a depășit în câțiva ani toată industria elvețiană, dar aceasta a rezistat. Și observăm de un an-doi, oameni care s-au săturat de ceasul conectat.”

Ion Schiau a vorbit și despre ceasul pe care l-a avut la mână la eveniment, un Benrus, un brand american cu origini românești, fondat în 1921 de frații Benjamin și Lazarus, originari din Iași. Aceste ceasuri au devenit extrem de populare în America, fiind purtate de militari în timpul războiului din Vietnam și de forțele speciale americane în anii ’70. A dispărut după criza de cuarț, însă a fost readus pe piață recent. „Am avut onoarea să fac parte din echipa care a relansat acest brand anul trecut, iar Bucureștiul a fost primul loc din Europa unde l-am adus înapoi pe piață”, a spus Schiau.

În încheiere, întrebat cum ar defini un ceas în trei cuvinte, Ion Schiau a răspuns simplu: „Încredere, pasiune și uman”.

Principesa Margareta și Principele Radu au fost și ei prezenți la eveniment, iar Libertatea a discutat cu cei doi.

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