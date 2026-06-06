Diagnostic greșit și consecințe grave

Un bărbat în vârstă de 47 de ani, care a rămas cu pierderi permanente de auz după o serie de erori medicale, va primi despăgubiri de aproximativ 70.000 de euro, potrivit unei decizii pronunțate în 2026 de Tribunalul din Pavia. Instanța a constatat că un diagnostic tardiv și inițierea întârziată a tratamentului au condus la agravarea stării acestuia, conform Corriere della Sera.

Pacientul a ajuns la un spital din Pavia în mai 2022, prezentând amețeli, greață și probleme de auz la ambele urechi. Medicul ORL l-a trimis acasă fără investigații suplimentare, recomandând doar „odihnă și abținerea de la consumul de alcool”, conform raportului judecătoresc. Cu toate acestea, câteva zile mai târziu, pe 19 mai 2022, bărbatul a consultat un alt specialist, care a diagnosticat „hipoacuzie neurosenzorială stângă” severă.

Deși a urmat tratamente farmacologice, inclusiv terapie cu steroizi și oxigen hiperbaric, starea sa nu a putut fi recuperată complet. Medici suplimentari au confirmat ulterior o pierdere permanentă a auzului, însoțită de tinitus și vertij recurent. Pacientul va avea nevoie de aparate auditive pentru a-și putea desfășura activitățile zilnice.

Deficiențe critice în actul medical

O evaluare medico-legală dispusă de judecător a scos la lumină deficiențe semnificative în abordarea medicală. Potrivit experților citați în hotărâre, „abordarea diagnostică și terapeutică din spital nu a respectat bunele practici recunoscute de comunitatea științifică și ghidurile internaționale”.

Mai exact, medicii nu au investigat amănunțit istoricul medical al pacientului și nu au efectuat teste esențiale, precum testul Weber sau o audiometrie de urgență, care ar fi putut oferi un diagnostic corect. „Specialistul ORL putea și trebuia să clarifice dacă a existat o pierdere obiectivă a auzului”, se arată în decizie. Lipsa acestor măsuri a întârziat tratamentul și a compromis eficiența intervențiilor ulterioare.

Judecătoarea Simona Caterbi, de la Secția a Treia Civilă a Tribunalului din Pavia, a concluzionat că responsabilitatea revine atât medicului, cât și unității medicale. Instanța a dispus plata unei despăgubiri de aproximativ 70.000 de euro, care include daune morale și cheltuieli de judecată.

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