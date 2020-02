De Denisa Macovei,

Aflat la peste 700 kilometri distanță de casă, în casa „Magic in 5”, unde se desfășoară primul talent show muzical de creație din România, Alex Velea resimte dorul de Antonia și de copiii lui. Deși este ocupat să compună piese pentru viitori artiști din România, Velea se gândește în permanență la mama băieților săi. Drept dovadă, atunci când a primit provocarea de a compune o melodie lăutărească în doar o singură oră, muza lui a fost chiar Antonia. Imediat după ce a terminat de înregistrat, Alex și-a sunat iubita cu apel video și i-a dedicat piesa, oferindu-i și un dans pe ritmuri orientale.

La început, Velea și echipa lui au luat provocarea drept o joacă, însă finalul a fost unul neașteptat. După ce au compus repede versurile, linia melodică a venit de la sine. „Gucci, Gucci, Balenciaga/ Îți iau haine de designer, dar te vreau în tanga”, a început Velea să-i cânte Antoniei, aducându-i acesteia zâmbetul pe buze. Finalul melodiei a fost însă pe placul frumoasei brunete, mai ales că nu este pentru nimeni un secret că în familia lor, până și mezinul Akim vrea doar haine semnate de branduri internaționale. „Urcă-n Panamera mea/ Haide fată vino-n coa/Vreau să-ți cumpăr tot ce-ți place/ Gucci, Fendi și Versace”, așa sună versurile lui Velea.

Magic in 5” este primul talent show muzical de creație din România, care se difuzează exclusiv în online și îi are ca lideri pe Adda, Vanotek și Alex Velea. Deși aflat abia la prima ediție, “Magic in 5” se diferențiază de celelalte talent show-uri de pe tv prin faptul că nu e doar un concurs de voci. E singurul show creator de identitate muzicală, de unde, în doar 5 zile, participantul pleacă artist complet: cu piesă proprie și videoclip, plus un premiu de 5000 euro și un contract cu Cat Music.