Alexandra Stan a recunoscut ce s-a întâmplat, de fapt, la „Survivor România”. „Am furat foarte multă mâncare”

Alexandra Stan a mărturisit că acceptat provocarea de a participa la Survivor, pentru a ieși din zona de confort.

„Voiam să îmi ies din zona de confort, să mă cunoască oamenii așa cum sunt, de asta am participat. Poate nu chiar acum, dar probabil dacă ar trece o perioadă, aș vrea să mai particip.

Orice om trebuie să aibă o experiență de tipul Survivor, măcar o dată în viață. (…) Eram atât de panicată uneori, îmi era foarte frică de faptul că o să mor. Am plâns foarte mult acolo, cred că nu o să mai plâng niciodată, au fost toate adunate”, a povestit Alexandra Stan la „Teo Show”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

În ceea ce privește scandalul mâncării, Alexandra Stan susține că nu a furat mâncarea Elenei Marin, dar că a furat multă mâncare la Survivor România.

„Zanni are un stil un pic mai agresiv și uneori zice niște lucruri care nu au legătură cu subiectul în sine.

Nu am furat mâncarea Elenei, dar am furat foarte multă mâncare la Survivor, că asta înseamnă să fii supraviețuitor. Dar niciodată nu am furat de la colegi, ci pentru colegi”, a dezvăluit Alexandra Stan în cadrul emisiunii de la Kanal D.

Citeşte şi:

Începe votul secret pentru lista Oscar: competiție infernală pentru „Colectiv”. În 65 de ani, doar trei documentare au prins nominalizarea la Film Internațional!

INSP: După rapel, 446 de persoane s-au infectat cu COVID și 4 au murit. Ce afecțiuni aveau

Surse: Trei polițiști au fost arestați preventiv, în dosarul în care sunt acuzați că au torturat doi tineri

PARTENERI - GSP.RO EXCLUSIV Ce a spus Merkel despre Halep pe holurile Parlamentului European: „Mereu mă oprește și mă întreabă”

Playtech.ro BOMBĂ! Cine este, de fapt, femeia care a omorât doi copii! Cât de bogată e...

Observatornews.ro Tânărul care amenința de 2 ore că se aruncă de la etaj a sărit în gol. Paramedicii au început să-l resusciteze

HOROSCOP Horoscop 5 martie 2021. Vărsătorii sunt dornici de interacțiuni cât mai diverse, de ieșiri interesante

Știrileprotv.ro Pfizer face concedieri în Belgia şi transferă activităţile în România. Detalii aici

Telekomsport Prezentatoarea TV care s-a cuplat cu un copil de 17 ani. Ea este cu 19 ani mai mare: ”Amândoi eram singuri”

PUBLICITATE Oferte speciale pentru femei și tombolă cu premii, în luna martie (Publicitate)