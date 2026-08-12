Artista a împărtășit pe rețelele de socializare o imagine rară din noua sa etapă de mamă. Alexandra Stan a publicat pe pagina sa de Instagram o fotografie alb-negru în care iubitul ei ține în brațe fetița nou-născută.

Alexandra Stan, imagine adorabilă cu fiica și iubitul ei: „Totul”

În imagine, prospătul tată zâmbește bebelușulului înfășat, bucurându-se din plin de aceste momente unice. Alexandra Stan a adăugat un mesaj scurt, dar sugestiv la această fotografie: „Everything” (Totul), însoțit de un emoticon emoționat.

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Alexandra Stan, în vârstă de 37 de ani, a devenit pentru prima oară mamă în urmă cu două zile. Micuța Eva a venit pe lume pe 10 august, prin cezariană.

Artista era nerăbdătoare să își cunoască fiica și dezvăluise, în mediul online, data la care era programată nașterea. „Ultima consultație la doamna doctor Ioana Drăgan în cabinet înainte de naștere! Totul e bine! Luni vine Evushk! Când a trecut timpul?”, mărturisea Alexandra Stan plină de entuziasm.

Alexandra Stan a lansat o piesă nouă

Cântăreața le-a pregătit o surpriză de proporții celor care îi apreciază muzica. În ciuda faptului că se afla la un pas de a aduce pe lume primul ei copil, Alexandra Stan nu a uitat de cariera sa artistică și a lansat piesa „Set Me Free”, o colaborare specială cu Dony, chiar în ultimele zile de sarcină.

Vedeta a glumit pe seama situației și a explicat că această lansare muzicală reprezintă, de fapt, un cadou oferit de viitoarea ei fiică pentru comunitatea de fani care o susține necondiționat. „Ați crezut că vă las fără o piesă nouă? Nu, nu, nu! Mai am, la propriu, doar două zile până nasc, așa că bănuiesc că acesta este cadoul pe care vi-l oferă Eva! Chiar îmi imaginez că asta cântă ea acum, în burtică! Hihi! Îți mulțumesc, Dony, că ai împărtășit piesa asta cu mine! Ne revedem curând, într-o nouă formulă!”, preciza artista cu câteva zile înainte de naștere.





