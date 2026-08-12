Robert Gilman a fost condamnat în Rusia la 4 ani și jumătate de închisoare

Robert Gilman, care a servit pentru scurt timp în Marina americană și ulterior a lucrat ca profesor de engleză, fusese arestat în ianuarie 2022, în orașul Voronej.

Potrivit relatărilor din presa rusă, americanul călătorea cu trenul când a fost arestat. El ar fi lovit cu piciorul un polițist în timp ce se afla sub influența alcoolului.

Ulterior, Robert Gilman a fost condamnat la patru ani și jumătate de închisoare.

Familia sa a contestat însă constant acuzațiile. Tatăl americanului, Vladimir Gilman, care a emigrat în Massachusetts din Rusia, a susținut că fiul său era bolnav în momentul incidentului și că lovitura aplicată polițistului fusese accidentală.

Starea fostului pușcaș marin s-a deteriorat

În ultimele săptămâni, au apărut îngrijorări serioase privind starea de sănătate a lui Robert Gilman.

Potrivit reprezentanților familiei, acesta fusese transferat la sfârșitul lunii iunie dintr-un spital penitenciar într-o secție de psihiatrie a unui spital civil de urgență.

Avocații și susținătorii săi au afirmat că americanul se afla într-o stare asemănătoare catatoniei, medicii descriind situația drept un „stupor disociativ”.

Stuporul disociativ este o tulburare psihiatrică rară în care o persoană nu se mișcă, nu vorbește și nu răspunde la ce se întâmplă în jur, deși are ochii deschiși și este conștientă. Această stare apare brusc, de obicei după un șoc emoțional puternic, o traumă sau un stres, potrivit MedicHub.

Casa Albă și Departamentul de Stat au cerut Rusiei eliberarea sa, pentru ca acesta să poată primi tratament medical în Statele Unite.

„Robert este un patriot – un fost pușcaș marin al Statelor Unite care și-a servit țara cu onoare. Acum poate, în sfârșit, să se întoarcă la familia sa și să primească îngrijirile medicale de care are nevoie”, a precizat Steve Witkoff pe X, care spune că a colaborat cu Marco Rubio, Adam Boehler, Sebastian Gorka, Jared Kushner pentru a asigura eliberarea lui Robert.

Tonight, I had the profound privilege of welcoming Robert Gilman home to the United States after more than four years of detention in Russia.



Robert is a patriot—a former United States Marine who served our country with honor. He can now finally return to his family and receive… pic.twitter.com/imuVWAozYm — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) August 12, 2026

Donald Trump a discutat cu Vladimir Putin

Președintele american Donald Trump a afirmat că a discutat direct cu Vladimir Putin despre situația lui Gilman.

„Sunt mândru să anunț că cetățeanul american Robert Gilman, fost pușcaș marin al Statelor Unite, se întoarce ACASĂ!”, a scris Trump pe Truth Social.

Președintele american a adăugat: „După discuțiile mele cu președintele Vladimir Putin, Rusia a fost de acord să-l elibereze, în mare parte din motive umanitare”.

Potrivit oficialilor americani, Gilman se afla deja la bordul unui avion al Departamentului de Stat care îl transporta din Rusia către aeroportul Washington Dulles.

„Îi mulțumim președintelui Putin pentru că i-a acordat lui Robert o grațiere din motive umanitare și pentru implicarea sa personală pe tot parcursul acestui proces. Președintele Trump va continua să lupte în fiecare zi pentru a-i aduce pe TOȚI americanii reținuți în străinătate în siguranță ACASĂ.”, a scris Steve Witkoff, pe contul său de pe rețeaua socială X.

„Nu a avut loc niciun schimb”

Donald Trump a precizat că Rusia nu a cerut eliberarea unui alt deținut în schimbul lui Gilman.

„Nu a avut loc niciun schimb”, a scris președintele american.

Eliberarea este considerată neobișnuită, întrucât Moscova a negociat în trecut schimburi de prizonieri pentru eliberarea unor cetățeni americani.

Un exemplu este cazul profesorului american Marc Fogel, eliberat dintr-o închisoare rusă după ce Washingtonul a acceptat eliberarea unui cetățean rus închis în SUA pentru acuzații de spălare de bani.

„Întoarcerea sa (n.r. – a lui Gilman) este o altă dovadă a conducerii extraordinare (n.r. – a lui Donald Trump) și a angajamentului său neclintit de a-i aduce pe americani acasă. Sub conducerea sa, Marc Fogel și Ksenia Karelina au fost, de asemenea, aduși acasă din Rusia”, a mai scris Witkoff.

Cum se simte Robert Gilman după eliberare

Un oficial american care a vorbit cu Gilman după eliberare a declarat că acesta putea să meargă și să vorbească.

„Având în vedere toate aspectele, pare să fie într-o formă bună”, a spus oficialul.

Robert Gilman a fost unul dintre cel puțin 10 cetățeni americani despre care se știa că erau închiși în Rusia.

„O seară specială în care un cetățean american este întâmpinat acasă, alături de familie și în țara sa. Mulțumesc Donald Trump pentru că nu lași niciodată pe nimeni în urmă”, a scris pe contul său de X Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american pentru misiuni de pace.

Eliberarea fostului pușcaș american vine într-un moment în care Washingtonul și Moscova încearcă să mențină dialogul la nivel înalt, inclusiv în contextul războiului din Ucraina.

Decizia va fi percepută, cel mai probabil, ca un semnal al dorinței Moscovei de a îmbunătăți relațiile cu administrația Trump, după câteva săptămâni în care președintele SUA a părut să adopte o poziție mai favorabilă față de Ucraina, scrie The Guardian.