Structura anului școlar 2026-2027 – module de cursuri

Calendarul anului școlar viitor este organizat în cinci module de cursuri:

Modulul I: luni, 7 septembrie 2026 – vineri, 23 octombrie 2026;

luni, 7 septembrie 2026 – vineri, 23 octombrie 2026; Modulul II: luni, 2 noiembrie 2026 – marți, 22 decembrie 2026;

luni, 2 noiembrie 2026 – marți, 22 decembrie 2026; Modulul III: luni, 11 ianuarie 2027– vineri,12 februarie 2027, respectiv vineri, 19 februarie 2027, sau vineri, 26 februarie 2027, în funcție de vacanța stabilită în București și celelalte județe ale țării;

luni, 11 ianuarie 2027– vineri,12 februarie 2027, respectiv vineri, 19 februarie 2027, sau vineri, 26 februarie 2027, în funcție de vacanța stabilită în București și celelalte județe ale țării; Modulul IV: luni, 22 februarie 2027, respectiv luni, 1 martie 2027 sau luni, 8 martie 2027, la decizia inspectoratelor școlare județene și al municipiului București, după caz, până vineri, 23 aprilie 2027;

luni, 22 februarie 2027, respectiv luni, 1 martie 2027 sau luni, 8 martie 2027, la decizia inspectoratelor școlare județene și al municipiului București, după caz, până vineri, 23 aprilie 2027; Modulul V: miercuri, 5 mai – vineri, 18 iunie 2027.

Structura diferă doar în funcție de perioada în care fiecare inspectorat stabilește vacanța mobilă din luna februarie.

Ce vacanţe au elevii în anul școlar 2026-2027

În anul școlar viitor, elevii vor avea cinci vacanțe:

Vacanța de toamnă: 24 octombrie – 1 noiembrie 2026;

24 octombrie – 1 noiembrie 2026; Vacanța de iarnă: 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027;

23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027; Vacanța din februarie: o săptămână, între 15 februarie și 7 martie 2027, în funcție de județ;

o săptămână, între 15 februarie și 7 martie 2027, în funcție de județ; Vacanța de Paște: 24 aprilie – 4 mai 2027;

24 aprilie – 4 mai 2027; Vacanța de vară: 19 iunie – 5 septembrie 2027.

Până la 1 octombrie 2026, fiecare școală va comunica elevilor și părinților structura detaliată a anului școlar, inclusiv perioada vacanței mobile stabilite pentru județ.

„Săptămâna verde” şi „Şcoala Altfel” în anul şcolar 2026-2027

Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 7 septembrie 2026–23 aprilie 2027, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare va fi decisă de fiecare școală în parte. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.

La clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică și în învățământul profesional, în perioadele dedicate programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se organizează activități de instruire practică urmărind și scopul acestor programe.

La clasele din învățământul postliceal, în perioadele dedicate programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, se organizează activități de instruire practică.

Când termină elevii cursurile în anul şcolar 2026-2027

Anul școlar 2026-2027 are o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Există însă câteva excepții:

pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 4 iunie 2027;

pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie 2027;

pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția clasei a IX-a și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 25 iunie 2027;

pentru clasele din învățământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile de învățământ în vigoare.

Când au loc probele de Evaluare Naţională şi Bacalaureat în 2027

Potrivit Ministerului Educației, perioada de desfășurare a probelor de competențe din cadrul examenului național de Bacalaureat 2027 va avea loc în ultimele două săptămâni de cursuri ale anului școlar. Cât despre desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a probelor scrise ale examenului național de bacalaureat acestea vor avea loc în următoarele două săptămâni după finalizarea cursurilor.

Organizarea simulărilor probelor scrise ale examenelor naționale (evaluarea națională și examenul național de bacalaureat) va avea loc în luna martie 2027.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE