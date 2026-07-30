„Partidul Social Democrat continuă să vină cu soluţii concrete pentru protejarea educaţiei şi sănătăţii şi atragerea fondurilor alocate prin PNRR. Vicepreşedintele Parlamentului European Victor Negrescu, preşedintele Comisiei pentru Sănătate din Senat Adrian Streinu-Cercel şi preşedintele Comisiei pentru Învăţământ din Camera Deputaţilor Alexandru-Mihai Ghigiu au transmis o scrisoare preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care propun o serie de soluţii pentru ca reforma salarizării să protejeze educaţia şi sănătatea, fără a compromite obiectivele asumate de România”, a transmis PSD.

 
  Scrisoarea PSD Catre Ursula Von Der Leyen  by  Cristian Otopeanu

Demersul are loc în contextul dezbaterilor privind noua lege a salarizării. În scrisoare sunt prezentate argumente şi date privind situaţia celor două sisteme, precum propuneri adresate Comisiei Europene.

„Semnatarii solicită clarificări care să permită României: protejarea veniturilor personalului din educaţie şi sănătate; recunoaşterea specificului acestor profesii şi a plăţilor pentru gărzi, ture, muncă de noapte, condiţii dificile şi activitatea desfăşurată în zone cu deficit de personal; realizarea unor simulări complete privind impactul reformei asupra tuturor categoriilor profesionale înainte de adoptarea legii; desfăşurarea unui dialog real cu sindicatele reprezentative şi cu profesioniştii din cele două domenii”, a transmis PSD.

„Nu este suficient să vorbim despre reforme, ci trebuie să ne asigurăm că ele sunt aplicate inteligent şi echilibrat. Educaţia şi sănătatea nu trebuie să plătească preţul unei implementări rigide. Propunem soluţii concrete prin care România poate atrage fondurile alocate prin PNRR, cât şi avea profesori şi cadre medicale motivate”, a spus și Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European.

Ministerul Muncii a publicat pe 17 iulie noul proiect al legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice, susținând că salariile nu vor scădea. Proiectul prevede șase gradații în funcție de vechimea în muncă, iar majorările salariului de bază vor varia între 2,5% și 7,5%. Legea urmează să intre în vigoare la 1 decembrie 2026.

Federația „Solidaritatea Sanitară” a transmis că, deși susține reforma salarizării, proiectul conține prevederi care pot duce la diminuarea drepturilor salariale pentru o parte importantă a angajaților din sănătate. De asemenea, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au criticat proiectul, susținând că acesta ignoră angajamentele asumate după greva din 2023 și afectează salarizarea personalului din educație.

Pe 21 aprilie, Curtea de Apel București a suspendat procedura noii legi a salarizării. Ministerul Muncii a precizat că decizia nu produce efecte și a susținut că instanța s-a pronunțat fără citarea ministerului, motiv pentru care va formula recurs.

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