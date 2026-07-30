Analiza arată o serie de tendințe comune pentru întreaga piață: Europa rămâne destinația predilectă, concentrând 79% dintre călătoriile analizate, în timp ce 65% dintre vacanțe au o durată de la patru la zece zile, confirmând menținerea apetitului pentru city break-uri și sejururi de o săptămână.

Spontaneitate la Gen Z și planificare riguroasă la Millennials

Pentru tinerii din Generația Z (persoane născute între 1995 și 2012), flexibilitatea și viteza de reacție sunt pe primul loc. Aproximativ 33% dintre clienții din această categorie aleg să călătorească individual și să își achiziționeze asigurarea de călătorie în ultimul moment, chiar înainte de îmbarcare sau plecare. Deciziile lor sunt puternic influențate de rețelele sociale, recenzii și recomandări din mediul online, preferând procese digitale foarte rapide.

La polul opus, reprezentanții generației Millennials (născuți între 1981 și 1994) călătoresc cel mai frecvent alături de familie sau în grupuri extinse. Pentru aceștia, polița face parte integrantă din procesul de organizare și este cumpărată, de regulă, simultan cu rezervarea biletelor sau a cazării. Tot Millennials sunt cei care solicită cel mai des clauza de anulare a călătoriei (storno), pentru a preîntâmpina pierderile financiare în cazul în care vacanța nu mai poate avea loc.

Gen X mizează pe activități dinamice, iar Baby Boomers pun sănătatea pe primul loc

Clienții din Generația X (1965-1980) preferă în proporție de 35% vacanțele în doi. În ceea ce privește protecția financiară, aceștia caută acoperiri specifice activităților pe care le vor desfășura în concediu, optând mai des decât alte grupe de vârstă pentru clauze suplimentare dedicate practicării sporturilor de sezon.

În cazul generației Baby Boomers (persoane născute înainte de 1965), prioritatea absolută o reprezintă acoperirile medicale extinse. Aceștia cumpără asigurarea de călătorie imediat după ce au finalizat rezervarea sejurului, urmărind să elimine orice risc legat de eventuale complicații de sănătate în străinătate.

„Deloc surprinzător, fiecare generație are propriul ritm, propriile priorități și propriul mod de a lua decizii, inclusiv atunci când vine vorba despre asigurarea de călătorie. Dincolo de diferențe, vedem însă o tendință comună: oamenii caută soluții tot mai adaptate felului în care călătoresc”, au evidențiat reprezentanții companiei de asigurări Groupama.

Ce opțiuni suplimentare aleg călătorii și care sunt riscurile cele mai scumpe

În topul preferințelor pentru acoperiri suplimentare la nivelul întregului portofoliu se situează clauzele pentru întreruperea sau extinderea neplanificată a călătoriei, solicitate de 36% dintre asigurați, urmate îndeaproape de polițele dedicate incidentelor legate de zborul cu avionul (32%).

Imprevizibilul din timpul concediilor se traduce deseori în costuri uriașe, în special când este vorba despre intervenții medicale în afara țării. În cursul anului 2025, cele mai mari daune achitate au fost cauzate de urgențe medicale complexe ce au necesitat internare, operații de urgență sau repatriere asistată.

Cel mai scump dosar de daună gestionat a depășit valoarea de 250.000 de lei, pentru o urgență medicală apărută în timpul unei vacanțe în Grecia. Un alt caz grav a înregistrat o despăgubire de aproape 240.000 de lei în urma unui accident suferit în Turcia, ce a impus o intervenție chirurgicală complexă. De asemenea, tratamentele și spitalizările de urgență din Statele Unite ale Americii și Egipt au generat costuri individuale care au depășit pragul de 100.000 de lei pentru fiecare caz.

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