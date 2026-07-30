Charleroi, al doilea cel mai mare aeroport din Belgia, va fi modernizat printr-un proiect estimat la 50 milioane de euro (aproximativ 42,8 milioane de lire sterline).

Printre lucrările planificate se numără refacerea completă a pistei unice de 3.200 de metri, precum și alte îmbunătățiri ale infrastructurii.

„O renovare completă a pistei unice de la aeroportul Charleroi, împreună cu alte lucrări majore de modernizare a infrastructurii, au fost programate de SOWAER (compania responsabilă de lucrări) pentru a doua jumătate a anului 2028”, conform declarației oficiale citate de The Sun.

Printre companiile aeriene afectate se numără Ryanair și Wizz Air, care operează zboruri din și spre Newcastle și Manchester, printre altele.

Nu există încă detalii despre modul în care zborurile vor fi redirecționate, dar se așteaptă anulări și modificări semnificative ale itinerariilor. Aproximativ două milioane de pasageri vor fi impactați.

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