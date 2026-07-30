Pepenele roșu și pepenele galben sunt printre cele mai consumate fructe ale verii, însă mulți se întreabă care dintre ele este mai sănătos. Medicul nutriționist Mihaela Bilic spune că nu există un câștigător clar, deoarece fiecare are beneficii diferite pentru organism și poate face parte dintr-o alimentație echilibrată.

Mihaela Bilic: fiecare tip de pepene are propriile beneficii

Vara este sezonul pepenilor, iar pepenele roșu și pepenele galben se regăsesc frecvent pe mesele românilor în zilele călduroase. Dulci, răcoritori și bogați în apă, cei doi sunt adesea comparați din punct de vedere nutrițional.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic spune însă că nu există un răspuns simplu la întrebarea „Care este mai sănătos?”. Alegerea depinde de nevoile fiecărei persoane, fie că este vorba despre hidratare, aport de vitamine sau antioxidanți.

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Pepenele roșu, unul dintre cele mai hidratante fructe

Potrivit Mihaelei Bilic, pepenele roșu este alcătuit în proporție de peste 90% din apă, ceea ce îl transformă într-o alegere potrivită în perioadele cu temperaturi ridicate, când organismul pierde multe lichide prin transpirație.

Un alt avantaj îl reprezintă conținutul de licopen, antioxidantul care oferă fructului culoarea roșie. Numeroase studii au arătat că licopenul contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ și poate avea un rol în protejarea pielii de efectele razelor ultraviolete.

Pepenele roșu mai conține vitamina C, vitamina A, potasiu și citrulină, un aminoacid implicat în producerea oxidului nitric, substanță care contribuie la relaxarea vaselor de sânge.

Pepenele galben se remarcă prin conținutul de beta-caroten

Dacă pepenele roșu este apreciat pentru licopen, pepenele galben are un conținut ridicat de beta-caroten, precursor al vitaminei A. Potrivit Mihaelei Bilic, această substanță este importantă pentru sănătatea ochilor, susține funcționarea sistemului imunitar și contribuie la protejarea pielii împotriva îmbătrânirii.

În plus, pepenele galben furnizează cantități importante de vitamina C și conține aproximativ dublul cantității de potasiu comparativ cu pepenele roșu. Acest mineral contribuie la menținerea tensiunii arteriale în limite normale și ajută organismul să elimine excesul de sodiu și apă.

Îngrașă unul mai mult decât celălalt?

Unul dintre cele mai răspândite mituri este că pepenele îngrașă deoarece are un gust dulce.

Mihaela Bilic explică faptul că atât pepenele roșu, cât și cel galben au un conținut caloric relativ redus. Diferențele dintre ele sunt mici: pepenele roșu conține ceva mai puține calorii și carbohidrați, în timp ce pepenele galben are puțin mai multe calorii, dar oferă mai multe fibre și micronutrienți.

Nutriționistul atrage atenția că problema apare atunci când sunt consumate cantități foarte mari.

Ea recomandă ca pepenele să fie consumat „cu felia”, nu în jumătăți de fruct, deoarece porțiile exagerate pot aduce un aport ridicat de zaharuri naturale și calorii.

Cum recomandă Mihaela Bilic să fie consumat pepenele

Medicul recomandă ca pepenele să fie consumat ca gustare sau desert, în porții rezonabile. Datorită conținutului ridicat de apă și volumului mare, acesta oferă rapid senzația de sațietate. Totuși, consumat în exces, poate provoca balonare sau disconfort digestiv la unele persoane.

Persoanele cu diabet sau cu alte afecțiuni care necesită controlul aportului de carbohidrați nu trebuie să elimine complet pepenele din alimentație, însă este recomandat să respecte cantitățile indicate de medic sau dietetician.

Există un câștigător?

În opinia Mihaelei Bilic, răspunsul este nu.

Pepenele roșu este recomandat celor care își doresc un fruct foarte hidratant, cu puține calorii și bogat în licopen, antioxidant asociat cu protecția cardiovasculară și sănătatea pielii. Pe de altă parte, pepenele galben oferă mai mult beta-caroten, mai mult potasiu și un aport mai mare de vitamina C, fiind o alegere potrivită pentru susținerea sistemului imunitar și sănătatea ochilor.

Moderația rămâne cea mai importantă

Mihaela Bilic subliniază că nu este nevoie să alegem între cele două fructe, deoarece ele se completează din punct de vedere nutrițional și pot face parte dintr-o alimentație echilibrată pe tot parcursul verii.

Indiferent de preferințe, cheia rămâne consumul moderat și o dietă variată. Atât pepenele roșu, cât și cel galben furnizează vitamine, minerale, apă și antioxidanți, iar alternarea lor este cea mai simplă modalitate de a beneficia de proprietățile fiecăruia.

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