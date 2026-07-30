Au trecut trei ani de la ziua în care Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil și-au unit destinele în cadrul unei ceremonii religioase. Cu ocazia acestei aniversări, Gabriela a publicat un carusel de fotografii și un video, în care apare alături de prezentatorul TV și de fiul lor, Tiago, împărtășind astfel momente din ziua cununiei religioase și de la petrecerea ce a urmat.

Gabriela Prisăcariu: „A fost o nuntă făcută pentru noi, exact așa cum am visat”

Soția lui Dani Oțil a mărturisit că s-au bucurat de fiecare moment din ziua nunții, de la emoțiile din biserică, unde micuțul Tiago le-a fost alături, până la distracția de la petrecere.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

„A fost o nuntă făcută pentru noi, exact așa cum am visat. Fără dorința de a impresiona pe cineva și fără grija lui «ce o să zică lumea». Am ales să ne bucurăm de fiecare clipă, iar asta a făcut ca totul să fie… divin. Noi și familia noastră. O zi plină de iubire, de emoții sincere și de amintiri care vor rămâne cu noi o viață întreagă”, a scris Gabriela Oțil în dreptul fotografiilor.

Sârbă încinsă la marginea piscinei

Printre imaginile elegante în care mirii strălucesc în ținute impecabile, Gabriela a inclus la finalul postării un videoclip. În imagini se poate vedea cum mirii și invitații s-au prins într-o sârbă, dansând pe marginea piscinei decorate cu lumânări.

„Nu am pus melodia la postare pentru că trebuie să ajungeți până la ultimul filmuleț din carusel… Acolo se simte cel mai bine cine suntem noi”, le-a transmis vedeta celor care îi urmăresc activitatea în mediul online.

Sursa foto: Gabriela Prisăcariu – Instagram

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE