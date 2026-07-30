„Amendamentul introduce o nouă sancţiune pentru toate faptele de incompatibilitate şi conflict de interese întâmplate anteriori întrării în vigoare a legii. Mai anume, această sancţiune nouă este încetarea mandatului în timp de 30 de zile. Este evident că acest amendament a fost introdus, vădit, pentru situaţia mea. Cred că toată lumea vede acest lucru”, susține Fritz.

Preşedintele USR crede că, la modul cum a fost concepută, această regulă se va aplica la oricine a fost găsit în stare de incompatibilitate sau de conflict de interese, adică exact situația în care se află Fritz.

„Este evident că acest amendament este neconstituţional, pentru că Constituţia spune foarte clar că orice lege poate să producă efecte doar în viitor. Este complet absurd că, în cazul meu, după şase ani, după presupusa faptă, acum Parlamentul se inventeze o nouă sancţiune. Şi acest lucru extrem de grav trebuie să intereseze pe toţi românii care cred în statul de drept, care cred în democraţie. Aici nu este vorba de un partid, de un primar, de un lider de partid, ci este vorba despre un abuz al majorităţii PSD- AUR în Parlamentul României”, a afirmat Dominic Fritz.

El a mai susținut că este un pericol și că această formă de lege nu va întruni susţinerea partidelor care susţin statul de drept. „Bineînţeles că va exista şi o sesizare CCR, iar toate aceste lucruri vor duce la situaţia ca până la sfârşitul lui august, această lege să nu poată să intre în vigoare. De aceea acest război antidemocratic pe care îl duce PSD împreună cu AUR trebuie să se termine, pentru că încă o dată riscăm bani pentru spitale, pentru şcoli, pentru investiţii”, a afirmat el.

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