Potrivit anunțului de vânzare, resortul este conceput atât pentru exploatare turistică, dar și pentru utilizare privată. Iar amplasarea pe propria insulă oferă un nivel ridicat de intimitate, dar și acces rapid către principalele trasee turistice și zone de interes din Delta Dunării.

Proprietatea, care este reprezentată de Romania Sothebys International Realty, este situată în satul Maliuc, pe brațul Sulina, la o distanță de doar 25 de kilometri de orașul Tulcea, și reunește elemente greu de întâlnit într-o singură investiție: o insulă privată, infrastructură turistică funcțională și acces direct la unul dintre cele mai valoroase ecosisteme naturale din Europa.

Insula din Delta Dunării costă 600.000 de euro, preț redus

Fiind una dintre puținele proprietăți de acest tip disponibile pe piața imobiliară din România, un resort amplasat pe propria insulă în Delta Dunării, prețul este unul pe măsură: redus la 600.000 de euro, după ce inițial a fost listată la 1,3 milioane de euro.

Reducerea de 54% transformă proprietatea într-una dintre cele mai atractive oportunități din segmentul activelor turistice premium, într-un context în care investițiile în destinații orientate către natură și experiențe autentice continuă să câștige interes la nivel internațional.

Insula privată Nada Apelor din Delta Dunării a fost scoasă la vânzareIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10

Spre deosebire de investițiile hoteliere convenționale, proprietățile amplasate pe insule private sunt extrem de rare în România, oferta fiind limitată atât de cadrul natural protejat, cât și de disponibilitatea redusă a unor astfel de active pe piață.

Resortul dispune de 18 camere

Proprietatea se distinge prin cele 18 camere elegant amenajate, capabile să găzduiască un total de 45 de oaspeți. Fiecare cameră este concepută pentru a oferi un maxim de confort și intimitate, asigurând o experiență unică fiecărui vizitator. Terasa spațioasă și pavilioanele colective oferă spații ideale pentru relaxare și socializare, în timp ce vegetația luxuriantă ce înconjoară proprietatea creează o atmosferă de liniște și frumusețe naturală.

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