Când au ajuns în Piața Presei, crescătorii de oi s-au îmbrâncit cu jandarmii, iar forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene după ce unii manifestanți au aruncat cu obiecte și au încercat să înlăture gardurile de protecție ca să intre în sediul ANSVSA.

„În jurul orei 09:45, participanții au forțat dispozitivul de jandarmi și de panouri metalice instalate pentru protecția tuturor participanților și au aruncat cu obiecte contondente asupra forțelor de ordine. […] Unii dintre participanți au refuzat să respecte recomandările forțelor de ordine și au exercitat presiuni asupra dispozitivului de jandarmi, motiv pentru care a fost folosit pulverizatorul individual cu substanță iritant-lacrimogenă”, a transmis Jandarmeria Capitalei.

La ora 12.00, cu un ceas mai devreme decât era programat, fermierii care au protestat în fața sediului ANSVSA au plecat spre Piața Victoriei.

Secvențele video de ansamblu, publicate mai jos, au fost filmate de Libertatea când protestatarii plecau spre Palatul Victoria, unde urmează să rămână timp de câteva ore.

Fermierii cer deblocarea exportului de oi, sancțiune impusă de Comisia Europeană, despăgubirea integrală pentru pierderile economice, vaccinarea gratuită împotriva antraxului din fonduri publice și demiterea președintelui ANSVSA, considerat vinovat pentru gestionarea crizei micilor rumegătoare.

De asemenea, oierii mai cer și plata în cel mult 30 de zile a despăgubirilor pentru pesta rumegătoarelor mici (oi și capre) și măsuri de protecție a fermelor împotriva atacurilor animalelor sălbatice.

Fotografie făcută de pe fosta „Casa Scânteii” cu protestul oierilor în fața ANSVSA. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea

Reamintim că instituția condusă de Ursula von der Leyen a interzis la jumătatea lunii iunie exportul de oi și capre din România către state din UE din cauza apariției unui focar de pestă a micilor rumegătoare în județul Mureș și a riscului de răspândire a acestei boli contagioase. Interdicția expiră pe 31 decembrie 2026.

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